Círio 2025: começa o traslado para Ananindeua e Marituba

Às 8h desta sexta-feira (10), iniciou o traslado para Ananindeua. A saída da berlinda da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, ocorreu às 8h05 e reuniu centenas de devotos. O público, que já estava aguardando o fim da Santa Missa, se emocionou ao ver de perto a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A procissão irá fazer o percurso rodoviário pela BR-316 e outras ruas, rumo ao Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Ao todo, o percurso conta com 52,3 quilômetros, que devem ser percorridos em cerca de 10 a 12 horas. A previsão de chegada ao destino final, em Marituba, é o início da noite.