O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Traslado do Círio 2025: Imagem Peregrina abençoa fiéis no Hospital Ophir Loyola

A procissão para Ananindeua e Marituba ocorre na manhã dessa sexta-feira (10)

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
fonte

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em frente ao Hospital Ophir Loyola no Círio 2025 (Dilson Pimentel / O Liberal)

Durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, parte das romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Imagem Peregrina parou em frente ao Hospital Ophir Loyola para abençoar os fiéis. A procissão dessa sexta-feira (10) saiu da Basílica-Santuário, em Belém, rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. O percurso continua com acompanhamento de centenas de devotos.

A Imagem Peregrina de Nazaré está na avenida Governador Magalhães Barata e segue para a avenida Almirante Barroso, seguida pela BR-316. O trajeto dura cerca de 10 horas e é considerado o mais longo de todas as romarias. A Diretoria da Festa de Nazaré estima de 1,5 milhão de pessoas participe.

Círio

círio 2025

traslado para ananindeua

círio de nazaré

ophir loyola

Nossa Senhora de Nazaré

