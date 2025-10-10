Traslado do Círio 2025: Imagem Peregrina abençoa fiéis no Hospital Ophir Loyola
A procissão para Ananindeua e Marituba ocorre na manhã dessa sexta-feira (10)
Durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, parte das romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Imagem Peregrina parou em frente ao Hospital Ophir Loyola para abençoar os fiéis. A procissão dessa sexta-feira (10) saiu da Basílica-Santuário, em Belém, rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. O percurso continua com acompanhamento de centenas de devotos.
A Imagem Peregrina de Nazaré está na avenida Governador Magalhães Barata e segue para a avenida Almirante Barroso, seguida pela BR-316. O trajeto dura cerca de 10 horas e é considerado o mais longo de todas as romarias. A Diretoria da Festa de Nazaré estima de 1,5 milhão de pessoas participe.
