Círio 2025

Traslado do Círio 2025: devotos acompanham a Imagem Peregrina com dedicação

Os fiéis aguardam pelo início da romaria, na manhã dessa sexta-feira (10), em frente à Basília-Santuário de Nazaré

Lívia Ximenes
Regibnal José acompanha o Traslado para Ananindeua e Marituba há nove anos (Dilson Pimentel / O Liberal)

O Traslado para Ananindeua e Marituba, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, leva a Imagem Peregrina aos municípios da Região Metropolitana de Belém na manhã dessa sexta-feira (10). Em frente à Basílica-Santuário, a concentração de centenas de devotos reúne romeiros e promesseiros que acompanham o percurso. O destino final é a Igreja Matriz de Ananindeua, o Santuário de Nossa Senhora das Graças.

image Círio 2025: centenas de devotos aguardam início do traslado para Ananindeua e Marituba
A romaria, uma das maiores do Círio 2025, tem previsão de sair às 8h

Auto do Círio 2025 une fé e crítica ecológica em cortejo que dialoga com a COP 30
Espetáculo teve maior participação feminina já registrada e integra extensão da UFPA com denúncia ecológica e devoção popular

image No Círio de Nazaré, devoção sobre duas rodas ganha força e atrai cada vez mais ciclistas
Em grupos de bairro, centenas de fiéis transformam a bicicleta em devoção. Unidos pela Fé é um dos exemplos dessa tradição em expansão.

Entre os fiéis, está Reginaldo José, de 60 anos. O marceneiro acompanha o Traslado há nove anos. “[São] muitos motivos especiais, graças alcançadas, saúde, coisas conquistadas”, diz. Reginaldo vai de bicicleta e a enfrentou com uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, fitinhas do círio e flores.

Para o percurso, o marceneiro disse que se preparou indo ao trabalho pedalando. “Sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré todos esses anos. É muito gratificante você acompanhar, não existe canseira, só prazer de caminhas com nossa Mãezinha da Amazônia. Isso é muito bom”, fala.

Palavras-chave

círio 2025

círio de nazaré 2025

nossa senhora de nazaré

traslado para ananindeia

Círio

círio de nazaré
Círio 2025
