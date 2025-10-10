Traslado do Círio 2025: devotos acompanham a Imagem Peregrina com dedicação

O Traslado para Ananindeua e Marituba, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, leva a Imagem Peregrina aos municípios da Região Metropolitana de Belém na manhã dessa sexta-feira (10). Em frente à Basílica-Santuário, a concentração de centenas de devotos reúne romeiros e promesseiros que acompanham o percurso. O destino final é a Igreja Matriz de Ananindeua, o Santuário de Nossa Senhora das Graças.

Entre os fiéis, está Reginaldo José, de 60 anos. O marceneiro acompanha o Traslado há nove anos. “[São] muitos motivos especiais, graças alcançadas, saúde, coisas conquistadas”, diz. Reginaldo vai de bicicleta e a enfrentou com uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, fitinhas do círio e flores.

Para o percurso, o marceneiro disse que se preparou indo ao trabalho pedalando. “Sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré todos esses anos. É muito gratificante você acompanhar, não existe canseira, só prazer de caminhas com nossa Mãezinha da Amazônia. Isso é muito bom”, fala.