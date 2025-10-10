Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: centenas de devotos aguardam início do traslado para Ananindeua e Marituba

A romaria, uma das maiores do Círio 2025, tem previsão de sair às 8h

Círio 2025: centenas de devotos aguardam início do traslado (Foto: Reprodução / Dilson Pimentel / Especial)

Centenas de pessoas estão, desde as primeiras horas desta sexta-feira (10), em frente à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, aguardando o início do traslado para Ananindeua. A romaria, uma das maiores do Círio 2025, tem previsão de sair às 8h rumo ao Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora das Graças, na região metropolitana. Inicialmente, a previsão é que a procissão chegue a Marituba no inicio da noite.

O Diretor de Procissões do Círio de Nazaré, Mário Tuma, falou sobre a preparação para o Traslado da Imagem Peregrina para Ananindeua e reforçou as medidas de seguranças que devem ser tomadas pelos promesseiros. “Como é uma romaria rodoviária e a frequência maior são carros, motos e bicicletas, que os romeiros que estão a pé tomem cuidado, não adentrem a pista, fique sempre na calçada”, reforçou. 

 

