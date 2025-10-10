Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: fiéis lotam Basílica Santuário antes do início do traslado para Ananindeua

O momento de orações e cânticos marca o começo da segunda romaria oficial do Círio de Nazaré

O Liberal
fonte

Círio 2025: fiéis lotam Basílica Santuário antes do início do traslado para Ananindeua. (Foto: Dilson Pimentel / Especial)

Antes do início do traslado para Ananindeua e Marituba, ocorreu a tradicional missa na Basílica Santuário, em Belém. A celebração teve início às 7h e foi presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Os fiéis que não conseguiram entrar na Basílica ficaram reunidos do lado de fora, aguardando o tão esperado momento de ver a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sendo colocada na berlinda. Por volta de 8h, a missa foi encerrada e, às 8h05, a procissão saiu rumo a Ananindeua e Marituba.

O percurso total pela BR-316 e outras ruas será de 52,3 quilômetros. A duração estimada é de 10 a 12 horas, com chegada prevista para às 18h. Ao longo do percurso, a procissão deve reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas. Toda a operação conta com a organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela conta com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, DETRAN, Batalhão Águia da PM, Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), SEGBEL, SEMUTRAN de Ananindeua, SETRAN de Marituba e Corpo de Bombeiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda