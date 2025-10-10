Círio 2025: fiéis lotam Basílica Santuário antes do início do traslado para Ananindeua
O momento de orações e cânticos marca o começo da segunda romaria oficial do Círio de Nazaré
Antes do início do traslado para Ananindeua e Marituba, ocorreu a tradicional missa na Basílica Santuário, em Belém. A celebração teve início às 7h e foi presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.
Os fiéis que não conseguiram entrar na Basílica ficaram reunidos do lado de fora, aguardando o tão esperado momento de ver a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sendo colocada na berlinda. Por volta de 8h, a missa foi encerrada e, às 8h05, a procissão saiu rumo a Ananindeua e Marituba.
O percurso total pela BR-316 e outras ruas será de 52,3 quilômetros. A duração estimada é de 10 a 12 horas, com chegada prevista para às 18h. Ao longo do percurso, a procissão deve reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas. Toda a operação conta com a organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela conta com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, DETRAN, Batalhão Águia da PM, Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), SEGBEL, SEMUTRAN de Ananindeua, SETRAN de Marituba e Corpo de Bombeiros.
