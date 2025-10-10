Círio 2025: fiéis lotam a avenida Almirante Barroso na manhã do Traslado para Ananindeua-Marituba

Fiéis aguardam a passagem da Santa. Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

A expectativa de ver a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi grande desde cedo na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Travessa Timbó, que está cheia de devotos e fiéis. Ciclistas, romeiros e o público geral já aguardavam nas calçadas, em uma mistura de fé e esperança. No trecho próximo à passarela do Colégio Souza Franco, a professora Priscila Assunção, de 41 anos, conta que há uma tradição na família de aguardar a passagem todos os anos.

A devota Priscila Assunção. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

“A gente espera ela todos os anos nessa passagem, porque as minhas tias vinham do interior e a gente já aguardava elas aqui. Então todos os anos, minha família e a rua toda ficamos aqui aguardando ela, ansiosamente para vê-la”, conta Priscila. A professora agradece todos os anos à Nossa Senhora de Nazaré. “Só gratidão pela saúde, e tenho uma promessa que toda vez eu cumpro, levando objetos de cera até a Basílica.”

Já a Luana Estefanie, de 26 anos, que trabalha com logística, acompanha o percurso há 11 anos. “Eu faço esse percurso desde meus 15 anos e hoje tenho 26 anos. Eu vou na corda também faz 7 anos, tenho esse meu voto pela saúde da minha avó e até hoje ela está viva, então eu agradeço muito”, diz.

“Em 2019, eu tive a minha filha e quase a perdi. E eu pedi à Nossa Senhora que se ela me desse forças para sair com a minha filha com saúde da maternidade, eu seria devota à ela por toda a minha vida. E aqui estou hoje”, relata Luana.

A expectativa é grande para a festa da Rainha da Amazônia. “Está maravilhoso, Nossa Senhora é maravilhosa, a imagem está perfeita. Hoje e o resto do Círio tem tudo para dar certo e vai dar certo, ela vai abençoar todos nós”, finaliza.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades