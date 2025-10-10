Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Na semana do Círio, Belém recebe o título de ‘Capital da Fé’; entenda

Lei assinada pelo governador Helder Barbalho foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10.10)

O Liberal
fonte

Projeto aprovado na última terça-feira (7/10) foi sancionado nesta quinta-feira (9/10) (Igor Mota / O Liberal / Arquivo)

A cidade de Belém foi declarada “Capital da Fé” no Estado do Pará, em reconhecimento às suas diferentes formas de manifestações religiosas. A lei que concede o título ao município foi assinada pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10.10). Apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) no dia 27 de maio deste ano, a proposta foi aprovada pelos deputados na última terça-feira, 7 de outubro.

Na justificativa do projeto, o autor da proposta, deputado Eliel Faustino (União Brasil), ressaltou que Belém é reconhecida nacional e internacionalmente pelas suas diversas formas de expressão religiosa, que fazem parte de sua história.

Ele citou a devoção por Nossa Senhora de Nazaré e o Círio, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A festividade, realizada em outubro, atrai pessoas do mundo inteiro e conta com extensa programação, que inclui missas, vigílias de oração, o Arraial de Nazaré, o Círio Musical e a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória para o altar da Basílica Santuário, onde fica durante os quinze dias de festa para visitação.

Além da devoção católica, Eliel lembrou dos templos religiosos afro-brasileiros, que também ganharam força na cidade e se espalharam, bem como da forte presença das igrejas evangélicas no município. “Em 1910, os suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg chegaram à capital paraense e formaram outra frente que alteraria o perfil religioso da cidade. Juntos, fundaram a Igreja Assembleia de Deus, que se desenvolveu rapidamente, atraindo milhares de fiéis. Hoje, com mais de 100 anos de fundação, o templo central da Assembleia de Deus está localizado em uma área nobre da cidade, no bairro de Nazaré. A igreja, que se expandiu para outros estados brasileiros, é conhecida como a maior igreja pentecostal do mundo”, declarou o parlamentar.

“Desta forma, a partir dos presentes argumentos e da importância de reconhecer e conferir à cidade de Belém, no Estado do Pará, o importante título de ‘Capital da Fé’, contamos com o apoio dos senhores deputados para a aprovação do presente projeto”, disse o parlamentar. Após a aprovação pelos deputados, a matéria foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e virou lei.

