Traslado do Círio 2025: maranhense paga promessa distribuindo água aos fiéis

O Círio recebe milhares de devotos de vários estados do Brasil. É o caso da Maridalva Amado, de 78 anos, que veio de São Luís (MA) para entregar água aos devotos que acompanham o Traslado para Ananindeua e Marituba nesta sexta-feira (10), na avenida Almirante Barroso, de esquina com a Dr. Freitas. O ato é para pagar uma promessa feita à Rainha da Amazônia.

"É uma promessa que eu fiz. Eu vim de São Luís para fazer a entrega dessa água de uma grande graça que eu recebi de Nossa Senhora de Nazaré", relata Marivalda Amado.

É a segunda vez que a maranhense paga a promessa no Círio, junto com a sua família. "Já vim para o Círio umas dez vezes, mas esse é o segundo ano que eu venho pagar promessa. É uma emoção muito grande. Está toda a família aqui: filho; neto; nora; todo mundo", afirma.