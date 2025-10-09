VÍDEO: Guarda de Nazaré tropeça e quase derruba Imagem Peregrina durante visita a hospital em Belém

Um susto marcou a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a um hospital público localizado no bairro do Guamá, em Belém, na tarde da última quarta-feira (8/10). Durante o percurso pelos corredores da unidade, um guarda de Nazaré que carregava a Imagem se desequilibrou após esbarrar em um banco, quase provocando a queda do símbolo do Círio de Nazaré.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o guarda tropeçando em um dos assentos instalados na área interna do hospital e precisou ser amparado por outros romeiros que acompanhavam a visita. A ação rápida evitou que a Imagem Peregrina, considerada um dos maiores ícones da fé católica paraense, caísse ao chão.

Após o incidente, a visita prosseguiu normalmente. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Diretoria da Festa de Nazaré para comentar o incidente e aguarda posicionamento oficial sobre o estado da Imagem Peregrina.

Nos comentários, fiéis brincaram e se assustaram com a cena. "Tadinho…😢 Nossa Senhora levantou ele🙏🏾", comentou uma internauta. "A senhora que tocou na imagem tava carregada! 😂", brincou outra.