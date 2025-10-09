Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

VÍDEO: Guarda de Nazaré tropeça e quase derruba Imagem Peregrina durante visita a hospital em Belém

O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (8), no bairro do Guamá, e mobilizou outras pessoas que ajudaram a evitar a queda da Imagem

Hannah Franco
fonte

Imagem Peregrina quase cai durante visita a hospital no bairro do Guamá (Reprodução/Redes Sociais)

Um susto marcou a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a um hospital público localizado no bairro do Guamá, em Belém, na tarde da última quarta-feira (8/10). Durante o percurso pelos corredores da unidade, um guarda de Nazaré que carregava a Imagem se desequilibrou após esbarrar em um banco, quase provocando a queda do símbolo do Círio de Nazaré.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o guarda tropeçando em um dos assentos instalados na área interna do hospital e precisou ser amparado por outros romeiros que acompanhavam a visita. A ação rápida evitou que a Imagem Peregrina, considerada um dos maiores ícones da fé católica paraense, caísse ao chão.

VEJA MAIS

image Vídeo mostra imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré que será acesa no Traslado dos Carros
Nas imagens, é possível observar que a estrutura ainda não está totalmente iluminada, já que a inauguração oficial ocorrerá nesta quarta-feira (8)

image Vídeo de mulher viraliza ao mostrar avó enfeitando cartaz do Círio com glitter e pedras brilhantes
Muitos internautas ficaram impressionados com a habilidade artística e a originalidade da avó

Após o incidente, a visita prosseguiu normalmente. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Diretoria da Festa de Nazaré para comentar o incidente e aguarda posicionamento oficial sobre o estado da Imagem Peregrina.

Nos comentários, fiéis brincaram e se assustaram com a cena. "Tadinho…😢 Nossa Senhora levantou ele🙏🏾", comentou uma internauta. "A senhora que tocou na imagem tava carregada! 😂", brincou outra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imagem peregrina

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda