Vídeo mostra imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré que será acesa no Traslado dos Carros

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma prévia da imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré instalada na Doca, em Belém. Nas imagens, é possível observar que a estrutura ainda não está totalmente iluminada, já que a inauguração oficial ocorrerá nesta quarta-feira (8), durante o Traslado dos Carros, primeira romaria oficial do Círio 2025. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, neste ano a Imagem Peregrina fará apenas uma parada na Doca para o momento simbólico de acendimento da estrutura luminosa.

A procissão, que tem concentração em frente à Basílica Santuário, está marcada para as 20h desta quarta-feira (8). Instituído como romaria oficial em dezembro de 2019, o Traslado dos Carros nasceu por decisão conjunta da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e da Arquidiocese de Belém, a partir de uma sugestão do então arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, em reconhecimento à expressiva participação dos fiéis e à importância dos carros como símbolos da festividade.

Em sua 4ª edição, o Traslado contará com a presença da Imagem Peregrina no carro berlinda, que será ornamentado pelo artista Djan Slaviero. O percurso de cerca de 5 km seguirá da Basílica Santuário, passando pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca) e rua Marechal Hermes, até o estacionamento do Porto Futuro. A duração prevista é de aproximadamente duas horas, reunindo cerca de 30 mil devotos.

Os carros estarão expostos em frente à Basílica durante todo o dia, a partir das 7h, e integram o cortejo: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Barca Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.