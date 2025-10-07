Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Vídeo mostra imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré que será acesa no Traslado dos Carros

Nas imagens, é possível observar que a estrutura ainda não está totalmente iluminada, já que a inauguração oficial ocorrerá nesta quarta-feira (8)

O Liberal
fonte

Vídeo mostra imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré que será acesa no Traslado dos Carros. (Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma prévia da imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré instalada na Doca, em Belém. Nas imagens, é possível observar que a estrutura ainda não está totalmente iluminada, já que a inauguração oficial ocorrerá nesta quarta-feira (8), durante o Traslado dos Carros, primeira romaria oficial do Círio 2025. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, neste ano a Imagem Peregrina fará apenas uma parada na Doca para o momento simbólico de acendimento da estrutura luminosa.

A procissão, que tem concentração em frente à Basílica Santuário, está marcada para as 20h desta quarta-feira (8). Instituído como romaria oficial em dezembro de 2019, o Traslado dos Carros nasceu por decisão conjunta da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e da Arquidiocese de Belém, a partir de uma sugestão do então arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, em reconhecimento à expressiva participação dos fiéis e à importância dos carros como símbolos da festividade.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2025: Fim de semana tem programação intensa em Belém]]

[[(standard.Article) Restauro da Berlinda traduz espiritualidade do cuidado no Círio 2025]]

Em sua 4ª edição, o Traslado contará com a presença da Imagem Peregrina no carro berlinda, que será ornamentado pelo artista Djan Slaviero. O percurso de cerca de 5 km seguirá da Basílica Santuário, passando pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca) e rua Marechal Hermes, até o estacionamento do Porto Futuro. A duração prevista é de aproximadamente duas horas, reunindo cerca de 30 mil devotos.

Os carros estarão expostos em frente à Basílica durante todo o dia, a partir das 7h, e integram o cortejo: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Barca Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

imagem luminosa

cirio de nossa senhora de nazaré

traslados dos carros
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda