Leona Vingativa e Alane Dias aparecem no elenco da novela fake 'Pé de Chinesa', que virou meme

A próxima novela das 21h, "Pé de Chinesa", já está em produção... pelo menos na imaginação fértil dos internautas! O meme, que viralizou nas redes sociais, apresenta uma novela fake que seria a nova aposta da autora Gloria Perez. A trama fictícia, ambientada na China, conta com figuras icônicas da internet no elenco, como as paraenses Leona Vingativa e Alane Dias.

Jade Picon, Davi Brito e Giovanna Antonelli são os protagonistas da "novela", segundo o meme. Com a ajuda de inteligência artificial e aplicativos de edição, os internautas criaram vídeos, imagens e até uma abertura para a suposta produção, incluindo créditos e tudo mais.

Entre as participações especiais listadas no encerramento, aparece Leona Vingativa, conhecida na internet por diversos memes, como seu nome gigante:

"Nati Natini Natiê Lohanny Savic de Albuquerque Pampic de La Tustuane de Bolda, mais conhecida como Danusa Deise Medly Leona Meiry Cibele de Bolda de Gasparri. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Conhecidíssima como a noite de Paris. Poderosíssima como a espada de um samurai. Eu sou apertada como uma bacia. Eu sou enxuta como uma melancia. Tenho dois filhozinho, um zolhudinho, outro barrigudinho, parto normal. Casei com o dono da Parmalat. Virei mamífera. Só mamo. Pertenço à família imperial brasileira Orleans Bragança. Penetração difícil. Eu não sou a Graziele do corpo dourado, eu sou a Leona, da cor do pecado."

Outra paraense que entrou na brincadeira foi Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil 24, que aparece nos créditos finais em uma montagem como se fosse uma personagem chinesa. No final dos créditos, uma frase irônica avisa: "Esta é uma obra de ficção baseada nos 'esquizos' do Twitter com a intenção de perturbar a Glória Peres e fazer Pé de Chinesa acontecer."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)