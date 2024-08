‘Pé de Chinesa’: conheça a novela fake protagonizada por Jade Picon e Davi Brito que virou meme

Você já ouviu falar da suposta próxima novela das 21h da TV Globo, chamada "Pé de Chinesa"? Se não, prepare-se para boas risadas, pois essa produção nada mais é do que um meme criado por internautas que tomou conta das redes sociais nesta semana. O conceito é simples, mas a execução — envolvendo a criação de imagens, trilha sonora e até mesmo uma abertura fictícia — fez com que muitos acreditassem na existência da trama.

Tudo começou como uma brincadeira: usuários do X (antigo Twitter) resolveram "escalar" os ex-BBBs Jade Picon e Davi Brito como protagonistas de uma novela fictícia, atribuindo a autoria à novelista Gloria Perez. A ideia rapidamente ganhou força e se transformou em um verdadeiro fenômeno da internet.

Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, foram criadas imagens e vídeos que simularam a abertura e até o encerramento da novela, que, segundo o meme, se passaria na China e contaria com um elenco estrelado por nomes como Giovanna Antonelli, Fernanda Montenegro, Fiuk, Manu Gavassi e vários personagens de memes. Até as paraenses Alane Dias e Leona Vingativa aparecem nos créditos da novela.

Além disso, os internautas não economizaram na criatividade, inventando até mesmo um encerramento fictício, com créditos, patrocínios de marcas, como a empresa WePink, e outros detalhes que tornaram o meme ainda mais realista. Já a suposta abertura da novela, inspirada em "Caminho das Índias" (2009), usava como trilha sonora a música "Lig-Lig-Lig-Lé", interpretada por Ney Matogrosso, que foi tema de outra produção da Globo, "Negócio da China" (2008).

O meme ganhou tanta força que internautas chegaram a criar uma música tema para a novela, um samba que mistura elementos da cultura brasileira e chinesa, com o divertido refrão: "Ling ling ling lin / Mexe o corpo inteiro / Aqui só entra se falar mandarim brasileiro / Ling ling ling lin / Opa, que beleza! / Olha, tem samba de dragão lá no pé da chinesa".

Apesar do tom cômico, a brincadeira não agradou a todos. Alguns acreditaram na montagem e criticaram a falta de atores nipônicos no elenco, considerando a "novela" xenofóbica. Gloria Perez, a autora que foi "envolvida" no boato, não achou graça na situação e desmentiu a informação em entrevista à revista Caras, afirmando: "Que besteirol! Meus haters já foram criativos". Por outro lado, quem entendeu a piada garantiu boas risadas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)