Gloria Perez e Raul Gazolla relembram aniversário de Daniella Perez

Nesta sexta-feira (11), a escritora Gloria Perez usou as redes sociais para relembrar uma data dolorosa: o aniversário de sua filha. A atriz Daniella Perez teve sua vida brutalmente interrompida há 31 anos, ao ser assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz.

"11 de agosto. A casa está muda, sem festa, sem risos, sem dança. Mas no meu sentimento você está sempre assim, como na foto, rindo, dançando, espalhando alegria", escreveu na publicação. As atrizes Mariana Ximenes, Claudia Abreu e Letícia Sabatella deixaram suas homenagens nos comentários.

O ator Raul Gazolla, vúvo de Daniella Perez, também fez uma publicação sobre o aniversário da amada, citando também a ex-sogra. "Como disse minha amiga e mãe da Dani, 11 de agosto não tem festa, não tem dança, mas a alegria desse sorriso nunca vai morrer dentro da gente", escreveu na legenda de uma foto dos dois.

Assassinato de Daniella Perez

O crime que tirou a vida de Daniella aconteceu em 1992, quando ela atuava na novela "De Corpo e Alma", escrita por sua própria mãe, Gloria Perez. O responsável pelo assassinato foi Guilherme de Pádua, um ator que compartilhava o elenco com Daniella.

Frustrado com investidas amorosas mal sucedidas, Pádua planejou, juntamente com Paula Thomaz, sua esposa na época, um crime cruel que chocou o país. Segundo depoimentos, ele queria mais cenas para seu personagem e, para isso, planejou conquistar Daniella. Na época, a atriz já era casada com Raul Gazolla e rejeitou Pádua, o que acabou custando sua vida.

A resolução do caso condenou Pádua a 19 anos de prisão em regime fechado, mas após cumprir um terço de sua pena, seis anos e nove meses, foi libertado. Em novembro do ano passado, ele sofreu um infarto fulminante que o levou a óbito.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)