Raul Gazolla revela segredo após morte de Guilherme de Pádua

Raul Gazolla participou do podcast "Jerusa Defende" e revelou que Guilherme de Pádua dormia de "conchinha" com outro preso enquanto esteve preso pelo assassinato de Daniella Perez.

VEJA MAIS

Segundo ele, Guilherme foi visto pelo delegado dormindo com outro detento horas depois de ter sido preso. “Pra você ver o nível de psicopatia que ele tinha e de desprendimento com qualquer padrão dentro da sociedade, ele foi preso num dia, no dia seguinte o delegado foi lá, ele tava dormindo de conchinha com outro preso. Isso ninguém sabe, mas eu sei. Ou seja, pra ele não tem lugar que ele não se adapte. O psicopata se adapta a qualquer lugar", afirmou.

De acordo com Gazolla, de Pádua, que morreu de infarto no último ano, recebia presentes de fãs na cadeia mesmo tendo sido acusado pelo crime contra a filha de Glória Perez. “O Guilherme quando foi preso na época, não tinha 48 horas que ele foi preso, já estava recebendo na cadeia cartas de solidariedade, bolinhos, recebeu vários presentinhos na cadeia. É surreal”, disse o ator.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)