Gloria Perez mostra homenagem para a filha em aniversário de morte da atriz: ‘30 anos de saudade'

A autora Gloria Perez compartilhou uma homenagem à filha Daniela Perez no dia em que a morte da atriz completa 30 anos. A dançarina e atriz foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992 pelo ator Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, esposa do ator na época. No Instagram, a escritora relembrou a homenagem feita neste ano pelos dançarinos que acompanharam Daniella em sua última apresentação, em 1992, em uma escola de dança carioca.

Na postagem, legendada com a frase “30 anos de saudade”, Gloria agradeceu a homenagem feita pela escola Jazz Cartola, onde Daniella estudava dança e se apresentava pelo Rio de Janeiro.

“Ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992”, relembrou a autora.

Enquanto os dançarinos se apresentavam, o vídeo da última apresentação de Daniella Perez era reproduzido em um telão. Em seguida, os bailarinos sentaram-se e assistiram à homenagem com fotos da atriz, que foi aplaudida no final.

“Foi lindo e muito emocionante dançar novamente com ela. Hoje, 30 anos, Saudades imensas”, escreveu a atriz e dançarina Claudia Mauro, na publicação.