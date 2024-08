Davi Brito, campeão do BBB 24, vive tensão em voo; entenda

O baiano Davi Brito, vencedor do BBB 24, afirmou em suas redes sociais que passou por momentos de tensão durante um voo nesta segunda-feira (26/8). Ele que o avião em que estava apresentou uma falha. Ele expressou ainda ter sentido medo de uma possível queda,



“Agora o avião teve uma falha. Toda hora esses aviões caindo, e agora essa falha no motor. Vou pedir para descer”, disse no vídeo publicado no Instagram. Davi também gravou um vídeo antes da decolagem, demonstrando nervosismo e afirmando que o problema foi informado pelo comandante.



Em seguida, o piloto informou que a manutenção estava resolvendo o problema que o voo decolaria em breve.

