Ex-BBB Lumena revela motivo de ficar com Fiuk e resposta diverte internautas; vídeo

A ex-BBB Lumena Aleluia voltou a chamar a atenção nas redes sociais após revelar o verdadeiro motivo por trás de seu breve envolvimento com Fiuk, também ex-participante do reality. Em um vídeo que parece ser um trecho de sua participação em um podcast, ela divertiu os internautas ao explicar suas intenções ao se relacionar com o filho de Fábio Jr.

Durante o bate-papo, Lumena surpreendeu ao afirmar que seu beijo em Fiuk era apenas parte de um plano maior. "Te falar que pegar o Fiuk é só o começo da minha jornada. Eu tenho um objetivo final", revelou a psicóloga. Quando questionada sobre qual seria esse objetivo, Lumena disparou sem rodeios: "Pegar a Cleo Pires", referindo-se à atriz e irmã de Fiuk.

Lumena e Fiuk protagonizaram um beijão durante uma festa no "Rancho do Maia", reality show comandado pelo influenciador Carlinhos Maia. O beijo entre os dois viralizou nas redes sociais após ser compartilhado nos stories. No vídeo, Carlinhos brincou sobre a situação: "Aqui não é o BBB, aqui a gente tem licença poética pra tudo", antes do clima esquentar entre os ex-BBBs.

A cena causou choque e dividiu opiniões entre os internautas, especialmente considerando o histórico dos dois dentro do reality, onde chegaram a protagonizar alguns momentos de tensão. Um dos episódios mais marcantes foi quando Fiuk chorou após ser criticado por Lumena por usar maquiagem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)