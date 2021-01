Sessão de maquiagem gera debate entre brothers e choro de Fiuk

Nesta quarta-feira (27), após uma madrugada agitada, algumas brincadeiras fizeram com que o clima da casa mais vigiada do Brasil ficasse pesado. Depois da ação de uma marca de maquiagem, Caio sugeriu que as mulheres maquiassem os homens, o que divertiu os brothers.

A sister Lumena desaprovou a brincadeira após o desfile dos meninos e criticou a atitude iniciada por Caio. "Sua brincadeira, em mim, tocou em um lugar muito violento. Eu sei que você não sabe, porque eu sei que você não tem amiga trans ou travesti, então você nunca ouviu o que eu ouvi. A brincadeira chegou grandão em mim. Eu tava com uma imagem massa sua", começou dizendo Lumena.

Caio se justificou e disse que já viu filhos de funcionários apanharem por serem gays, mas Fiuk pediu para que Caio ouvisse a sister: "Escuta ela".

Lumena explicando pro Caio que o que a doeu foi lembrar da vivência de suas amigas trans e travestis. "O que você brincou hoje, para as outras pessoas, é violência." #BBB21



"O que você brincou hoje, para outras pessoas e outros grupos, o nome é violência", continuou Lumena.

"Eu fui pego de surpresa por você, eu venho de um meio diferente que o seu, nem melhor nem pior. Meu meio é de um machismo extremo!", justificou Caio, que pediu desculpas para a sister: "Peço perdão, peço desculpas. Não foi com nenhuma intenção. Foi com a intenção só de fazer as meninas brincar com a maquiagem", afirmou o brother.

Rodolffo, que também é de Goiás, concordou com o amigo. “De onde a gente veio, o machismo é gritante. A gente está se descontruindo”, completou.

Em seguida Fiuk, chorando, debateu o assunto no quarto colorido com Karol Conká e Sara e rolou até choro do cantor, que ficou triste por ter desapontado a sister. Conká não concordou com a opinião de Lumena e disse não ter interpretado maldade na brincadeira dos brothers: "Enquanto houver preconceito vai haver problema em se transvestir".