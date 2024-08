VÍDEO: Fiuk e Lumena dão beijão em festa de Carlinhos Maia e surpreendem a web

A madrugada desta quinta-feira (8) foi marcada por um momento inesperado e que deu o que falar nas redes sociais. Os ex-participantes do BBB 21, Fiuk e Lumena Aleluia, foram flagrados trocando um beijão durante uma festa no rancho do influenciador Carlinhos Maia.

O vídeo, compartilhado por Carlinhos Maia em suas redes sociais, mostra o filho do cantor Fábio Jr. conversando com Lumena, psicóloga e também participante do De Férias com o Ex Brasil, antes do beijo acontecer. "Aqui não é o BBB, aqui a gente tem licença poética pra tudo", brincou Carlinhos.

"Pode ser daqui a pouco também, fazer o que?", disse Fiuk, quando Lumena o perguntou sobre seu status de relacionamento. Após essa breve troca de palavras, os amigos presentes incentivaram o casal a se beijar. "Vai, beija logo", gritaram, e os ex-BBBs não hesitaram em atender ao pedido, selando o momento com um beijo caloroso.

A cena causou choque e dividiu opiniões entre os internautas, especialmente considerando o histórico dos dois dentro do reality, onde chegaram a protagonizar alguns momentos de tensão. Um dos episódios mais marcantes foi quando Fiuk chorou após ser criticado por Lumena por usar maquiagem.

Agora, o que parecia ser uma rivalidade ficou no passado, e o beijo inesperado virou assunto nas redes sociais. "Nunca imaginei que veria isso", comentou um seguidor. "O BBB 21 foi tão maravilhoso que continua rendendo até hoje".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)