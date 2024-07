Deolane Bezerra revela ameaça de morte após desentendimento com Fiuk: "Vai levar na boca"

A advogada Deolane Bezerra e o cantor Fiuk, que anteriormente haviam sido apontados como um possível casal, agora trocam acusações nas redes sociais. Após Deolane acusar Fiuk de assédio e ele negar as alegações, a advogada revelou ter recebido uma ameaça de morte de um internauta.

“Um país onde uma mulher rejeita um homem vitimista e é ameaçada de morte. Prazer, Brasil”, escreveu Deolane em um story, onde ela expôs a ameaça.

VEJA MAIS

A mensagem ameaçadora foi enviada para o número de telefone da irmã de Deolane. Nela, o remetente ofende a advogada, afirmando que sua fama se deve apenas ao relacionamento com o falecido MC Kevin. A ameaça continua, dizendo que fãs de Fiuk estariam planejando pôr fim à vida da influenciadora: “Muita gente conhece ela aí, que estão coligados com a gente, e vamos matar ela. Depois que aquela desgraçada acordar com a boca cheia de formiga de tanta fuzilada, ela vai levar na boca dela. Não diga que eu não avisei.”

A mensagem ainda inclui xingamentos direcionados a Deolane e críticas a seu relacionamento com MC Kevin: “Manda aquela cachorra aquela v*dia da sua irmã chamada Deolane Bezerra calar a boca dela, aquela imunda cachorra, todos estamos do lado do Fiuk. Fiuk tentou agarrar ela não, aquela desgraçada ficou famosa graças ao MC [Kevin] que aquela desgraçada conseguiu uma fama usou da morte do cara pra poder se verificar na vida”, diz o texto.

Além das ameaças diretas a Deolane, a mensagem enviada de um número desconhecido também menciona sua filha: “Até a filha dela vai morrer, sabemos até a escola em que ela estuda. Pra aquela vagabunda chamada Deolane ficar se vitimizando, bando de porcos. A sua família é uma desgraça nessa terra. Um bando de advogados, desgraça que não deve nem ser chamada de mulher”, conclui o texto ameaçador.