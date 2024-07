VÍDEO: Lumena manda recados na porta de delegacia para Nego Di usando megafone

Após quase duas semanas da divulgação da notícia da prisão preventiva de Nego Di, a ex-BBB Lumena Aleluia surgiu em um vídeo, nesta quarta-feira (24), ironizando a situação do antigo colega de reality.

Nas imagens publicadas nas redes sociais da influenciadora, ela aparece em um carro, na entrada de uma delegacia, e, utilizando um megafone, manda um recado para o ex-Brother.

“Alô, Nego Di. Tá na prova de resistência, né, pai? Mas eu vim te ajudar aqui. Camisinha extra large para você, um lubrificante dos melhores, meu pivete", brinca ela mostrando os itens.

Em seguida, Lumena menciona o fato do humorista ter mentido sobre o valor da doação que fez para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul: "Venha cá, Nego Di, que história é essa de 100 reais, Nego Di? 100 reais não dá nem para desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente".

Veja o vídeo:

O ex-BBB havia dito que fez uma doação de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas da tragédia, mas a quebra de sigilo bancário após a sua prisão mostrou que, na verdade, ele havia doado apenas R$ 100.

"Você me ligou falando que queria voltar para a Globo, mas precisava ser pela reportagem do 'Fantástico'? Você me mandou mensagem, falou 'quero voltar para a televisão', mas precisava ser pelo Datena? Nego Di, ressignifique sua jornada, meu pivete", finaliza Lumena no vídeo.

Na legenda da publicação escreveu: "Eu não fui autorizada a visitar o Nego Di, mas encontrei uma forma de passar a mensagem…". O vídeo rapidamente chamou a atenção dos internautas que acharam graça da ação de Lumena.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)