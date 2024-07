Nego Di é preso por estelionato que causou prejuízo de R$ 5 milhões

O influenciador Nego Di foi preso pela Polícia Civil neste domingo (14/07) em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A prisão preventiva foi decretada após parecer favorável do MP-RS.

Segundo informações da RBS TV, afiliada da Globo, a Justiça determinou a prisão de Nego Di pelo crime de estelionato. Ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas por meio da venda de produtos em uma loja virtual, onde os itens nunca foram entregues. A movimentação financeira relacionada ao caso teria ultrapassado R$ 5 milhões em 2022, segundo a Polícia Civil. A defesa do influenciador não se pronunciou até o momento.

Investigação por lavagem de dinheiro

Além do caso de estelionato, Nego Di e sua esposa estão sendo investigados pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro, que envolve a promoção de rifas virtuais.

Sem divulgar os nomes dos envolvidos, O MP detalhou a investigação em comunicado à imprensa, destacando que a lavagem de dinheiro estaria relacionada à organização de rifas ilegais com prêmios em dinheiro e bens de alto valor não entregues aos ganhadores.

Durante a operação, foram apreendidos dois veículos de luxo dos investigados, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro. A esposa do influenciador foi presa em flagrante por porte ilegal.

Procurada pelo portal UOL, a defesa do casal informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".