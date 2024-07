Mulher de Nego Di é presa em flagrante em ação do MP; entenda o caso

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, foi presa em flagrante durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, realizada nesta sexta-feira (12). Ela e o marido são alvos de uma investigação que apura um caso de lavagem de R$ 2 milhões envolvendo rifas virtuais ilegais. As informações são do g1.

Ne região catarinense, está sendo realizado uma série de mandados de busca e apreensão. Embora os nomes dos suspeitos não tenham sido oficialmente divulgados pelo órgão responsável, o portal de notícias confirmou a identidade através dos advogados do casal.

O promotor de Justiça encarregado da investigação, Flávio Duarte, relatou que durante a ação foram apreendidos dois veículos de luxo pertencentes a Gabriela Sousa e Nego Di. Além disso, foi encontrada uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro.

A operação visa obter acesso às redes sociais, coletar celulares e documentos para desvendar os crimes cometidos e o montante arrecadado pelos influenciadores.

O MP ainda conseguiu, sob autorização da Justiça, o bloqueio de bens e indisponibilidade de bens dos investigados, assim como de pessoas ligadas aos fatos em apuração.

Advogados do casal, Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula encaminharam uma nota para o site sobre o caso: “A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados”, afirmaram.

“Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais”, encerraram.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)