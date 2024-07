Quebra de sigilo mostra que Nego Di mentiu sobre doação de R$ 1 milhão ao RS

O ex-BBB humorista Nego Di teve o sigilo bancário quebrado após sua prisão no último domingo (14/7). Os documentos obtidos revelaram inconsistências em relação a uma doação anunciada por ele durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Ele doou 100 reais e não R$ 1 milhão para ajudar as vítimas da tragédia, revelou a investigação do Ministério Público, que apura o golpe responsável por um prejuízo milionário.

Entenda o caso

Em abril, fortes chuvas causaram enchentes em várias cidades do Rio Grande do Sul, resultando no desalojamento de milhares de famílias. Na época, o humorista divulgou nas redes sociais que havia doado R$ 1 milhão para ajudar as vítimas da tragédia. "Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono]," afirmou em uma postagem no Instagram.

No entanto, a quebra de sigilo bancário revelou que, contrariamente ao anunciado, o valor efetivamente transferido foi de apenas R$ 100 na mesma data em que alegava ter feito a doação.

O Ministério Público ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, aguardando a análise dos documentos coletados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nas residências do humorista.

Nego Di está preso sob suspeita de ter lesado pelo menos 370 pessoas por meio de uma loja virtual de sua propriedade. Ele é investigado por estelionato, lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica, com um total de R$ 5 milhões envolvidos no esquema. O sócio do humorista e ex-BBB, Anderson Boneti, está foragido e tem passagem pela polícia. Ele já havia sido preso na Paraíba em 2022 pelo mesmo crime.