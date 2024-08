Lucas Silva e ex-BBB Alane Dias oficializam namoro com selinho em Stories; veja

Lucas Silva e a ex-BBB paraense Alane Dias estão em clima de romance. Após assumirem a relação publicamente na internet, na última quarta-feira (15/8), o irmão do cantor Silva publicou nos Stories do Instagram, na noite desta sexta-feira, uma troca de selinho com a bailarina.

Os primeiros indícios de um possível romance entre Lucas e Alane surgiram em junho, quando a ex-BBB revelou que estava "conhecendo melhor" Lucas Silva. Desde então, o relacionamento do casal tem atraído a atenção dos seguidores.

Recentemente, Lucas Silva publicou um carrossel de fotos no Instagram, mostrando momentos de suas férias. Entre as imagens, estavam fotos de seu filho e da paraense Alane Dias, o que levou o público a "shippar" o casal. Agora, com a confirmação pública do relacionamento, não há mais segredo sobre o romance entre os dois.