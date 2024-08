Alane Dias compartilha fotos com Lucas Silva no Instagram

Depois de Lucas Silva postar imagens da paraense Alane Dias no seu perfil no Instagram. Foi a vez da bailarina se render ao amor e também compartilhar momentos ao lado dele na rede sociais.

De uma forma mais oculta e misteriosa, a ex-BBB postou no seu Storie duas imagens em que Lucas aparece segurando uma câmera fotográfica. As fotos foram repostadas por ele no seu perfil.

Após, o empresário fazer um carrossel com imagens das férias em que Alane aparece, o público correu para o perfil dele e encontrou diversas declarações da bailarina para Lucas e o seu filho.

Casal vive affair a pelo menos três meses. (Instagram Alane)

"Te amo" é um deles. "Amo tuuu", retribui o empresário.

"Tão lindos, amo vocês", "Lindos da vida", "amo muito", são alguns dos comentários deixados por Alane em algumas fotos que Lucas aparece com o filho.

O affair de Alane deve vir a Belém, terra da ex-BBB, no fim do mês. O cantor Silva se apresenta na capital paraense.