Lucas Silva, irmão do cantor Silva, que vive affair com Alane, virá a Belém este mês; saiba quem é

Lucas Silva, irmão do cantor Silva, mexeu com o coração dos fãs de Alane. Ele postou um carrossel de fotos no seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (15), para mostrar um pouco como foram as suas férias.

Entre as imagens, tinham fotos do filho dele e da paraense Alane Dias. Foi o suficiente para o público shippar o casal.

Ele virá à Belém, no próximo dia 31 de agosto, já que Silva tem show marcado na capital paraense.

Lucas tem 41 anos e nasceu em Vitória, no Espírito Santo. Ele trabalha como empresário do irmão. Em junho, ele tinha um pouco mais de 23 mil seguidores nas redes sociais, agora já soma quase 28 mil.

Além de trabalhar com Silva, Lucas também é compositor e já teve músicas gravadas por nomes como Marisa Monte, além do próprio irmão.

Os rumores do affair entre Lucas e Alane surgiu em junho e a paraense chegou a revelar ela estava "conhecendo melhor" Lucas Silva. Porém, essa fase já passou!

"Não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema alguma. Mas a gente só está se conhecendo mesmo”, revelou ao Extra na ocasião.