Irmão de Silva posta fotos de férias com o filho e Alane; casal troca declarações na web

A ex-BBB Alane Dias está em um novo relacionamento com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva. Nesta quarta-feira (14/8), Lucas compartilhou fotos das férias que passou com a namorada paraense e seu filho, sugerindo que o relacionamento entre eles se tornou mais sério.

Na legenda das fotos, onde aparecem desfrutando de momentos relaxantes em um hotel, Lucas escreveu: "Fim de férias". Em uma das imagens, Alane é vista beijando a bochecha de Lucas, evidenciando a proximidade do casal.

Alane respondeu à postagem dizendo "Já quero mais", enquanto Lucas se declarou com a frase "Mil vezes".

Anteriormente, Lucas havia mencionado em uma publicação que estava quase finalizando a produção da nova turnê do irmão, o cantor Silva. Alane, por sua vez, expressou sua empolgação ao comentar: "Ansiosa! te amo".

Atualmente, Alane reside no Rio de Janeiro, onde está se dedicando à carreira de atriz e modelo, além de realizar cursos necessários para sua formação. Segundo o GShow, o relacionamento entre Alane e Lucas teria começado com flertes em 2022, após se conhecerem durante o Círio de Nazaré.