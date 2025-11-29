Ônibus em que torcedor do Palmeiras morreu estava sem autorização e com motorista irregular O condutor recebeu uma multa e foi banido do serviço de transportes de turismo Estadão Conteúdo 29.11.25 17h42 A Autoridade de Transporte Urbano para Lima e Callao (ATU) informou neste sábado, 29, que o ônibus em que morreu o torcedor do Palmeiras, na véspera da final da Libertadores com o Flamengo, não tinha autorização para realizar serviço de transporte turístico. VEJA MAIS Quem era Cauê Dezotti, torcedor do Palmeiras que morreu em Lima antes da final da Libertadores O torcedor morreu em um acidente em Lima, cidade em que estava para assistir a final da Libertadores Segundo a ATU, o motorista também estava em situação irregular. Apesar de possuir habilitação, ele não possuía a certificação para trabalhar no transporte de turistas. O condutor recebeu uma multa e foi banido do serviço de transportes de turismo. Ainda de acordo com a ATU, apesar de o ônibus em que o torcedor morreu não poder realizar atividades turísticas, ele pertencia a uma empresa habilitada a prestar o serviço. Ele é de propriedade da empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L, tinha 15 anos de uso e foi recolhido de maneira definitiva. "A ATU lamenta profundamente o ocorrido e envia suas condolências aos familiares e amigos da pessoa que faleceu durante o trajeto em ônibus de transporte turístico pela Costa Verde", escreveu o órgão. Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu bateu a cabeça na Ponte Bajada, em Miraflores, um dos bairros mais turísticos da cidade, no momento em que o ônibus, que era aberto, passava por debaixo dela, conforme informado pelo chefe da Polícia Nacional do Peru, Enrique Felipe Monrroy. Testemunhas relataram que torcedores estavam em pé no segundo andar do ônibus e não perceberam a aproximação da ponte. Um médico presente no local prestou os primeiros socorros, mas Cauê perdeu muito sangue e não resistiu. Cauê era morador de Limeira, no interior de São Paulo, e trabalhava como médico urologista. O Palmeiras publicou uma nota lamentando a morte do torcedor e se solidarizando com familiares e amigos. Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da LIbertadores neste sábado, em Lima, no Peru. A decisão da acontece às 18h15 (de Brasília), no Estádio Monumental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras ônibus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01