Quem era Cauê Dezotti, torcedor do Palmeiras que morreu em Lima antes da final da Libertadores O torcedor morreu em um acidente em Lima, cidade em que estava para assistir a final da Libertadores Estadão Conteúdo 29.11.25 10h42 Torcedor apaixonado do Palmeiras, o médico urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, atravessou o continente para acompanhar a final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Morador de Limeira, no interior de São Paulo, ele estava em Lima, no Peru, desde os dias que antecederam a decisão, marcada para este sábado, quando morreu em um acidente na cidade. Cauê atuava como médico urologista em consultórios particulares nas cidades de Limeira e Campinas. Discreto fora do ambiente profissional, era descrito por amigos próximos como alguém movido por duas grandes paixões: a medicina e o Palmeiras. O torcedor Rafael Spadoni, que acompanhava a viagem com o amigo, publicou uma mensagem de despedida: "Nossa viagem estava sendo tão especial. Era para ser uma comemoração, uma aventura nossa, cheia de risadas, esperança e companheirismo. Mas, no meio dessa alegria, a tragédia nos golpeou. Você partiu de repente, deixando um vazio impossível de aceitar", disse. "Sua memória vai me acompanhar onde quer que eu vá. E naquele dia que imaginamos de glória na arquibancada, vai estar você comigo, na lembrança, no coração, como se nunca tivesse partido", completou. Nas redes sociais, Cauê dividia momentos da rotina do trabalho. A viagem ao Peru era a realização de um sonho antigo: acompanhar de perto uma final continental vestindo verde. A morte de Cauê foi lamentada oficialmente pelo Palmeiras, que publicou nota de pesar se solidarizando com familiares e amigos do torcedor. A repercussão ganhou força entre palmeirenses que já estavam na capital peruana e também no Brasil, às vésperas da decisão. O brasileiro bateu a cabeça na Ponte Bajada, em Miraflores, um dos bairros mais turísticos da cidade, no momento em que o ônibus, que era aberto, passava por debaixo dela, conforme informado pelo chefe da Polícia Nacional do Peru, Enrique Felipe Monrroy. Testemunhas relataram que torcedores estavam em pé no segundo andar do ônibus e não perceberam a aproximação da ponte. Um médico presente no local prestou os primeiros socorros, mas Cauê perdeu muito sangue e não resistiu. A tragédia transformando o clima de expectativa em consternação entre os palmeirenses que viajaram ao Peru para apoiar o time. A grande decisão da Libertadores acontece às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental.