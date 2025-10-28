Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento O Papão faz o jogo da vida nesta sexta, contra o Atlético-GO; se perder estará matematicamente rebaixado à Série C O Liberal 28.10.25 16h48 Atlético-GO e Paysandu se enfrentam novamente, agora em jogo decisivo pela Série B. (Ivan Duarte / O Liberal) Nas quatro últimas temporadas, Goiânia foi a cidade de grandes glórias para o Paysandu: foram três títulos da Copa Verde, dois diante do Vila Nova e um diante do Goiás. Na próxima sexta-feira, porém, a capital do Centro-Oeste pode ser o cenário de um tenebroso rebaixamento à Série C, em jogo contra o Atlético Goianiense — o mesmo clube que empurrou o Papão para a Terceira Divisão em 2018. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A relação bicolor com Goiânia é marcada por contrastes. Por um lado, foi lá que o time paraense ergueu a taça da Copa Verde de 2021, em um duelo emocionante contra o Vila Nova, decidido nos pênaltis no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Um ano depois, o destino repetiu o enredo: novamente em Goiânia, novamente diante do Vila, e novamente com final feliz para o Papão, que conquistou o bicampeonato consecutivo da competição regional. Em 2024, a história se repetiu mais uma vez — mas agora contra outro rival goiano. No Estádio da Serrinha, diante do Goiás, o Paysandu garantiu o tricampeonato da Copa Verde, consolidando uma sequência de conquistas que elevou o Papão da Curuzu ao posto de algoz dos goianos. VEJA MAIS Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. Paysandu vai completar 4 meses sem vencer em Belém; você lembra quando foi a última vez? Na lanterna há meses, o Papão enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira (31/10) e pode ter sua queda sacramentada. Desta vez, no entanto, o roteiro pode ser bem diferente. O adversário da próxima sexta-feira não compactua com a história recente e, ao contrário, sempre deu trabalho aos bicolores. Foi contra o Dragão, também em Goiânia, que o Paysandu sofreu o golpe derradeiro do rebaixamento em 2018, quando caiu da Série B para a Série C. Sete anos depois, o mesmo fantasma volta a rondar o clube, que precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para escapar de uma nova queda. O contraste entre passado e presente não perdoa e vem assombrando o Papão há várias rodadas. Hoje, o time é o último colocado na tabela, com 27 pontos em 34 jogos. Está exatamente a 10 pontos do primeiro time fora do Z4, o Athletic. São quatro jogos restantes — 12 pontos em disputa. Se vencer todos e ver os concorrentes acima tropeçarem, o time escapa ileso. Qualquer coisa diferente disso é “cayxão”. O adversário da vez, se servir de consolo, vem de derrota para o CRB e ocupa atualmente o 11º lugar, com 48 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu atletico-go x paysandu futebol brasileiro série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 