Paysandu volta a Goiânia, onde foi tricampeão da Copa Verde e hoje corre o risco de rebaixamento

Nas quatro últimas temporadas, Goiânia foi a cidade de grandes glórias para o Paysandu: foram três títulos da Copa Verde, dois diante do Vila Nova e um diante do Goiás. Na próxima sexta-feira, porém, a capital do Centro-Oeste pode ser o cenário de um tenebroso rebaixamento à Série C, em jogo contra o Atlético Goianiense — o mesmo clube que empurrou o Papão para a Terceira Divisão em 2018.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A relação bicolor com Goiânia é marcada por contrastes. Por um lado, foi lá que o time paraense ergueu a taça da Copa Verde de 2021, em um duelo emocionante contra o Vila Nova, decidido nos pênaltis no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Um ano depois, o destino repetiu o enredo: novamente em Goiânia, novamente diante do Vila, e novamente com final feliz para o Papão, que conquistou o bicampeonato consecutivo da competição regional.

Em 2024, a história se repetiu mais uma vez — mas agora contra outro rival goiano. No Estádio da Serrinha, diante do Goiás, o Paysandu garantiu o tricampeonato da Copa Verde, consolidando uma sequência de conquistas que elevou o Papão da Curuzu ao posto de algoz dos goianos.

VEJA MAIS

Desta vez, no entanto, o roteiro pode ser bem diferente. O adversário da próxima sexta-feira não compactua com a história recente e, ao contrário, sempre deu trabalho aos bicolores. Foi contra o Dragão, também em Goiânia, que o Paysandu sofreu o golpe derradeiro do rebaixamento em 2018, quando caiu da Série B para a Série C. Sete anos depois, o mesmo fantasma volta a rondar o clube, que precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para escapar de uma nova queda.

O contraste entre passado e presente não perdoa e vem assombrando o Papão há várias rodadas. Hoje, o time é o último colocado na tabela, com 27 pontos em 34 jogos. Está exatamente a 10 pontos do primeiro time fora do Z4, o Athletic. São quatro jogos restantes — 12 pontos em disputa. Se vencer todos e ver os concorrentes acima tropeçarem, o time escapa ileso. Qualquer coisa diferente disso é “cayxão”. O adversário da vez, se servir de consolo, vem de derrota para o CRB e ocupa atualmente o 11º lugar, com 48 pontos.