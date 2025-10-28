Capa Jornal Amazônia
Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos

Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre!

Enderson Oliveira
fonte

Mesmo sempre contando com grande público em casa, a temporada do Paysandu é decepcionante. (Cristino Martins / O Liberal)

O ano de 2025 tem sido um dos mais decepcionantes para o Paysandu nos últimos tempos, especialmente quando se trata do desempenho em casa. O que historicamente sempre foi um trunfo do clube — a força diante da torcida bicolor em Belém do Pará — acabou se transformando em um dos principais problemas da temporada.

Pressão, reclamação pelas condições dos gramados, falta de qualidade e competência para se impor diante de outros times, dificuldade para encarar equipes mais organizadas... Os fatores para o fracasso são muitos. No entanto, o que importa aqui, caro(a) leitor(a), é notar que, com apenas mais dois jogos restantes na capital, o Papão encerrará o ano sem alcançar sequer 15 vitórias na capital paraense, marca considerada muito baixa para um clube que anos e décadas atrás já fez da Curuzu e do Mangueirão verdadeiros caldeirões.

Até o momento, foram apenas 12 vitórias em Belém. Isso mesmo! Na Copa Verde, por exemplo, o Paysandu venceu apenas uma das quatro partidas disputadas em Belém (contra o São Raimundo-RR, enquanto empatou com Porto Velho-RO, Manaus-AM e Goiás-GO). Na Copa do Brasil, o time fez um único jogo como mandante e saiu derrotado: perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Mangueirão.

Já na Série B do Campeonato Brasileiro, o rendimento foi deprimente: em 18 partidas até o momento, o Papão somou apenas três vitórias em Belém: contra Botafogo-SP, Ferroviária-SP e Clube do Remo, todas por diferença mínima de gols (1 x 0; 2 x 1 e 1 x 0, respectivamente).

Veja a lista das poucas vitórias do Papão em Belém este ano (e não apenas como mandante, no caso dos Re x Pa), por ordem cronológica:

Supercopa Grão-Pará

  • Paysandu 2 x 0 Tuna Luso - Mangueirão - 12/01

Campeonato Paraense (1ª fase)

  • Paysandu 4 x 1 Capitão Poço - Curuzu - 19/01
  • Paysandu 2 x 1 Tuna Luso - Curuzu - 28/01
  • Paysandu 1 x 0 Independente de Tucuruí - Mangueirão - 17/02
  • Paysandu 2 x 0 Castanhal - Mangueirão - 02/03

Copa Verde (semifinal)

  • Paysandu 3 x 0 São Raimundo-RR - Mangueirão - 19/03

Campeonato Paraense (quartas de final)

  • Paysandu 2 x 0 Capitão Poço - Mangueirão - 28/03

Campeonato Paraense (semifinal)

  • Paysandu 3 x 1 Águia de Marabá - Mangueirão - 01/04

Campeonato Paraense (final)

  • Remo 0 x 1 Paysandu - Mangueirão - 11/05

Campeonato Brasileiro Série B

  • Paysandu 1 x 0 Botafogo-SP - Curuzu - 13/06
  • Remo 0 x 1 Paysandu - Mangueirão - 21/06
  • Paysandu 2 x 1 Botafogo-SP - Curuzu - 30/06

Próximos jogos

  • Paysandu x Coritiba - Curuzu - 09/11
  • Paysandu x Amazonas - local a definir - 15/11

Os torcedores, acostumados a verem o Papão se impor em Belém, terminam a temporada com grandes frustrações e tristezas e com a certeza de que o "fator casa" não terá força alguma enquanto o elenco não for competitivo.

Sabe-se que torcida empurra, apoia, cobra, mas não marca gols; portanto, não ganha jogo. Mesmo assim, apesar de todas as visíveis limitações técnicas, esperava-se que o Paysandu conseguisse ao menos fazer dos jogos na Curuzu e no Mangueirão ocasiões diferentes e que resultassem em mais pontos e sorrisos, o que não ocorreu.

PAYSANDU

campeonato brasileiro série b

copa verde

Brasileiro Série C

Série C
Paysandu
