Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! Enderson Oliveira 28.10.25 20h32 Mesmo sempre contando com grande público em casa, a temporada do Paysandu é decepcionante. (Cristino Martins / O Liberal) O ano de 2025 tem sido um dos mais decepcionantes para o Paysandu nos últimos tempos, especialmente quando se trata do desempenho em casa. O que historicamente sempre foi um trunfo do clube — a força diante da torcida bicolor em Belém do Pará — acabou se transformando em um dos principais problemas da temporada. Pressão, reclamação pelas condições dos gramados, falta de qualidade e competência para se impor diante de outros times, dificuldade para encarar equipes mais organizadas... Os fatores para o fracasso são muitos. No entanto, o que importa aqui, caro(a) leitor(a), é notar que, com apenas mais dois jogos restantes na capital, o Papão encerrará o ano sem alcançar sequer 15 vitórias na capital paraense, marca considerada muito baixa para um clube que anos e décadas atrás já fez da Curuzu e do Mangueirão verdadeiros caldeirões. VEJA MAIS Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 Até o momento, foram apenas 12 vitórias em Belém. Isso mesmo! Na Copa Verde, por exemplo, o Paysandu venceu apenas uma das quatro partidas disputadas em Belém (contra o São Raimundo-RR, enquanto empatou com Porto Velho-RO, Manaus-AM e Goiás-GO). Na Copa do Brasil, o time fez um único jogo como mandante e saiu derrotado: perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Mangueirão. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, o rendimento foi deprimente: em 18 partidas até o momento, o Papão somou apenas três vitórias em Belém: contra Botafogo-SP, Ferroviária-SP e Clube do Remo, todas por diferença mínima de gols (1 x 0; 2 x 1 e 1 x 0, respectivamente). Veja a lista das poucas vitórias do Papão em Belém este ano (e não apenas como mandante, no caso dos Re x Pa), por ordem cronológica: Supercopa Grão-Pará Paysandu 2 x 0 Tuna Luso - Mangueirão - 12/01 Campeonato Paraense (1ª fase) Paysandu 4 x 1 Capitão Poço - Curuzu - 19/01 Paysandu 2 x 1 Tuna Luso - Curuzu - 28/01 Paysandu 1 x 0 Independente de Tucuruí - Mangueirão - 17/02 Paysandu 2 x 0 Castanhal - Mangueirão - 02/03 Copa Verde (semifinal) Paysandu 3 x 0 São Raimundo-RR - Mangueirão - 19/03 Campeonato Paraense (quartas de final) Paysandu 2 x 0 Capitão Poço - Mangueirão - 28/03 Campeonato Paraense (semifinal) Paysandu 3 x 1 Águia de Marabá - Mangueirão - 01/04 Campeonato Paraense (final) Remo 0 x 1 Paysandu - Mangueirão - 11/05 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu 1 x 0 Botafogo-SP - Curuzu - 13/06 Remo 0 x 1 Paysandu - Mangueirão - 21/06 Paysandu 2 x 1 Botafogo-SP - Curuzu - 30/06 Próximos jogos Paysandu x Coritiba - Curuzu - 09/11 Paysandu x Amazonas - local a definir - 15/11 Os torcedores, acostumados a verem o Papão se impor em Belém, terminam a temporada com grandes frustrações e tristezas e com a certeza de que o "fator casa" não terá força alguma enquanto o elenco não for competitivo. Sabe-se que torcida empurra, apoia, cobra, mas não marca gols; portanto, não ganha jogo. Mesmo assim, apesar de todas as visíveis limitações técnicas, esperava-se que o Paysandu conseguisse ao menos fazer dos jogos na Curuzu e no Mangueirão ocasiões diferentes e que resultassem em mais pontos e sorrisos, o que não ocorreu. 