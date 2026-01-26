Capa Jornal Amazônia
Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol

Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões

O Liberal
fonte

Patrick fez uma boa estreia com o time azulino. (Reprodução / RemoTV)

Na estreia do Remo no Campeonato Paraense, Patrick de Paula mostrou que veio para ajudar o time. O volante participou ativamente da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, dando a assistência para Yago Pikachu marcar um dos gols da virada.

“Estou feliz, alegre por estar no Remo, neste clube histórico, com uma torcida linda. Agradeço muito a Deus pela minha carreira, pois vim de um lugar muito humilde, em Campo Grande”, disse o jogador, que chegou ao clube após passagem pelo futebol português, defendendo o Estoril Praia.

Patrick reconheceu que enfrentou problemas com lesões ao longo da carreira, incluindo um problema no joelho no Botafogo e outras lesões no início de sua trajetória no Palmeiras. “Tudo correu bem, fiz a recuperação, e agora estou aqui no Remo para recuperar meu futebol, atuar bem, participar de gols, dar assistências e ajudar o time a conquistar vitórias”, afirmou.

Durante a entrevista, Patrick foi perguntado sobre o Dr. Jean Kley, responsável pelo NASP azulino, referência em medicina esportiva no clube e no estado do Pará. Patrick revelou que já conhecia seu trabalho: “Eu estava em Portugal e me apresentei em Recife, quando conheci ele e ouvi sua história. Vi que é muito bom. Espero não ter lesões e que ele não precise cuidar de mim”, brincou.

O volante também comentou sobre a adaptação após a temporada na Europa: “Um mês atrás eu estava no futebol europeu, onde passei seis meses. Aí você vem para o Brasil, saindo do frio, e é um pouco complicado. Foi um primeiro tempo difícil, onde saímos atrás no placar, e depois correr atrás é complicado. No segundo tempo, fui mais para frente e conseguimos sair com a vitória.”

Patrick de Paula espera que esta temporada seja marcada pelo bom futebol e pelo retorno ao alto nível, garantindo disposição para o próximo desafio no estadual, dia 31, contra o São Francisco, em Belterra. 

futebol

parazão 2026

remo

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
