Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição Fábio Will 26.01.26 15h52 Leão Azul vai estrear na Série A na quarta-feira (28) (Cristino Martins / O Liberal) O Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foram longos 32 anos sem o Leão Azul na elite do futebol nacional, mas essa espera terá fim, na próxima quarta (28), quando o Remo encara o Vitória-BA, fora de casa, na estreia do Brasileirão. E o clube paraense, o único no Norte na Série A, conheceu a bola da competição e iniciou a semana treinando com ela. O jornalista Bruno Amâncio, da TV Liberal, acompanhou o treino azulino e fez uma foto bola oficial da Série A 2026. Confeccionada pela fornecedora esportiva Nike, a Bola não foi apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, sem anúncio, na semana passada a bola foi "revelada" pela comunicação da Chapecoense-SC, que publicou fotos nas redes sociais. A bola oficial da Série A 2026 (Bruno Amâncio / TV Liberal) O modelo apresentado segue a linha visual adotada pela Nike, preservando o design global da marca, mas com identidade própria para o futebol brasileiro. A base branca é por composta por grafismos em azul, verde e amarelo, cores da bandeira brasileira, além de ter o escudo da CBF, instituição que comanda o futebol nacional. VEJA MAIS Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios A bola será utilizada em um Brasileirão que manterá um sistema que deu certo em 2025, que é o "multiball", que vem sendo usado na Premier League, em que várias bolas ficam espalhadas ao lado do gramado, visando reduzir as paralisações das partidas e tendo um jogo mais dinâmico. Os gandulas serão mantidos nas partidas, com uma função de repositor de bolas nos suportes à beira do gramado. O Remo será um dos jogos que abrirá a Série A do Brasileiro. O Leão encara o Vitória-BA, em Salvador (BA), às 19h da próxima quarta-feira. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Palmeiras, na Arena MRV, em belo Horizonte (MG) e o Internacional-RS pega o Atlético-PR, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).