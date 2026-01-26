Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz

O Remo está na semana da estreia na Série A do campeonato Brasileiro e vive um momento de turbulência. O clima, que era pra ser de festa e expectativa, se transformou em incertezas e busca por respostas, após a saída do executivo de futebol, Marcos Braz, na tarde do último domingo (25). Nas redes sociais, muitos torcedores perguntam os motivos da saída de Braz e torcidas organizadas do clube emitiram nota se mostrando indignação com a nomeação de Manoelzinho Ribeiro, filho do ex-presidente Manoel Ribeiro, como diretor de futebol, em meio à saída de Braz.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As torcidas Piratas Azulinos, Leões da Real, Pavilhão 6 e Trovão Azul, emitiram notas de repúdio à uma possível situação de nomeação de Manoelzinho Ribeiro. As notas cobram do clube um posicionamento e citam a importância de Marcos Braz no planejamento e na forma de conduzir as demandas do clube, sendo externas, quanto de bastidores. Os comunicados das agremiações afirmam ainda que o clube será cobrado e sempre fiscalizado por todos, que tentam fazer politicagem ou decisões que prejudiquem a instituição Remo.

VEJA MAIS

Leia a nota na íntegra emitidas pelas torcidas Piratas Azulinos, Leões da Real, Pavilhão 6 e Trovão Azul:

“É com imensa tristeza e sentimento de indignação e certa revolta que as torcidas co-irmãs do Clube do Remo receberam a notícia da saída do executivo de futebol Marcos Braz do Clube do Remo. Futebol não se faz só dentro das quatro linhas, e quem acompanha o dia a dia sabe: Marcos Braz vinha promovendo mudanças profundas, organizando a casa e colocando o Remo novamente no patamar que sua história exige.

Com visão, profissionalismo e respeito à instituição, ajudou a recolocar o Clube do Remo na elite, devolvendo visibilidade ao Leão na mídia nacional e internacional. Isso não é acaso, é trabalho.

Manifestamos nossa total indignação com o presidente Tonhão pela nomeação de Manoel Ribeiro Júnior como diretor de futebol. Essa escolha não representa avanço, representa retrocesso.

Deixamos claro: a torcida organizada está atenta. Seremos fiscalizadores, cobrando, pressionando e defendendo o Clube do Remo contra qualquer tentativa de amadorismo, politicagem ou decisões que prejudiquem nosso futuro.

O Remo é maior que nomes e interesses pessoais. Não aceitaremos retrocessos. Não aceitaremos desrespeito. Exigimos explicações”, escreveram as torcidas organizadas do clune.

Posicionamento diferente

Outra torcida azulina, a Barra Camisa 33, também emitiu um comunicado. Nele pedem explicações dobre informações desencontradas, que geram dúvidas e inseguranças aos torcedores, além de explicações como métricas que embasam os valores do novo programa de sócio-torcedor do clube, qual o planejamento esportivo do Remo para a atual temporada, além, é claro, os motivos da saída de Marcos Braz do futebol azulino. A camisa 33 também pede transparência no clube e afirma que o Remo é maior que qualquer pessoa ou cargos individuais.

Leia a nota na íntegra da Camisa 33:

"O Clube do Remo vive um dos momentos mais importantes da sua história recente. O acesso à série A não é apenas uma conquista esportiva: é um novo patamar de responsabilidade com a instituição, com a torcida e com o futuro do Clube.

Justamente por isso, entendemos que transparência não é favor: é obrigação! Nos últimos dias, a torcida foi surpreendida por anúncios, decisões e informações desencontradas que geraram dúvidas, insegurança e desgaste desnecessário.

É fundamental que o Clube do Remo, enquanto instituição, se posicione com clareza. É preciso explicar, de forma objetiva:

– Quais métricas embasaram os novos valores de sócio-torcedor e ingressos?

– Qual o planejamento esportivo e institucional para 2026, para além da formação do elenco?

– Como se deu a saída do executivo de futebol e quais critérios orientam as decisões tomadas a partir disso?

Defender transparência não é ser contra o Clube, é exatamente o contrário. É proteger a instituição, fortalecer a relação com sua torcida e garantir que o crescimento seja sólido, responsável e coletivo.

O Remo é maior que nomes, cargos ou interesses individuais. O Remo é da sua torcida, e ela merece respeito. A Camisa 33 seguirá atenta, presente e cobrando aquilo que sempre cobramos: compromisso com a história, com o povo e com o futuro do Clube", escreveu a Barra Camisa 33.

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para um posicionamento, mas até o momento não obteve retorno.

Estreia

O Remo estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, após 32 anos, na próxima quarta-feira (28), às 19h, contra o Vitória-BA, no Barradão, em Salvador (BA). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.