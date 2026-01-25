Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube Aila Beatriz Inete 25.01.26 15h53 Jogador chega para reforçar o meio de campo do Leão Azul (Reprodução / Instagram / Zé Welison) Após estrear com vitória no Campeonato Paraense, o Remo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2026: o meia Zé Welison, de 30 anos. O jogador estava no Fortaleza-CE e vai defender o Leão Azul na Série A do Brasileirão. Conforme informou o clube azulino, o atleta já está em Belém, realizou exames médicos e foi integrado ao elenco, que se prepara para a estreia no Brasileirão, na próxima quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Barradão. Zé Welison é natural de São Pedro, no Rio Grande do Norte. Ele foi formado nas categorias de base do Vitória-BA, onde também estreou como profissional. O volante também passou por Atlético-MG, Botafogo e Sport-PE, além de ter defendido o Fortaleza nas últimas quatro temporadas. VEJA MAIS Osorio vai definir time do Remo da estreia na Série A com base nos dois primeiros jogos Treinador afirma que escolhas serão feitas a partir do desempenho nas vitórias sobre Águia e Bragantino. Time estreia na próxima quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador. 'O Brasil inteiro vai ver': jogadores criticam gramado do Mangueirão às vésperas da Série A Jogadores e dirigentes do Remo apontaram que o campo não permite bom futebol e demonstram preocupação com estreia no estádio pelo Brasileirão, marcada para o dia 4 de fevereiro Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 Pelo Tricolor de Aço, foram 171 jogos, nove gols e cinco assistências. Com a camisa do Leão do Pici, Zé Welison conquistou três títulos: a Copa do Nordeste de 2022 e 2024 e o Campeonato Cearense de 2023. Além disso, o jogador também tem no currículo dois Campeonatos Baianos e um Campeonato Mineiro. “[Estou] muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo. Uma satisfação muito grande poder representar essas cores. Estou muito feliz de fazer parte do maior time do Pará”, disse o atleta ao ser anunciado pelo clube. O volante voltará a ser companheiro de equipe de Yago Pikachu, que também deixou o Fortaleza para vestir a camisa do Leão Azul. Ficha técnica Zé Welison - meio-campo - 30 anos Nome completo: José Welison da Silva Data de nascimento: 11/03/1995 Naturalidade: São Pedro-RN Altura: 1,77m Peso: 82kg Clubes: Vitória, Atlético Mineiro, Botafogo, Sport e Fortaleza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 