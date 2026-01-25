Capa Jornal Amazônia
Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

Aila Beatriz Inete
fonte

Jogador chega para reforçar o meio de campo do Leão Azul (Reprodução / Instagram / Zé Welison)

Após estrear com vitória no Campeonato Paraense, o Remo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2026: o meia Zé Welison, de 30 anos. O jogador estava no Fortaleza-CE e vai defender o Leão Azul na Série A do Brasileirão.

Conforme informou o clube azulino, o atleta já está em Belém, realizou exames médicos e foi integrado ao elenco, que se prepara para a estreia no Brasileirão, na próxima quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Barradão.

Zé Welison é natural de São Pedro, no Rio Grande do Norte. Ele foi formado nas categorias de base do Vitória-BA, onde também estreou como profissional. O volante também passou por Atlético-MG, Botafogo e Sport-PE, além de ter defendido o Fortaleza nas últimas quatro temporadas.

Pelo Tricolor de Aço, foram 171 jogos, nove gols e cinco assistências. Com a camisa do Leão do Pici, Zé Welison conquistou três títulos: a Copa do Nordeste de 2022 e 2024 e o Campeonato Cearense de 2023.

Além disso, o jogador também tem no currículo dois Campeonatos Baianos e um Campeonato Mineiro.

“[Estou] muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo. Uma satisfação muito grande poder representar essas cores. Estou muito feliz de fazer parte do maior time do Pará”, disse o atleta ao ser anunciado pelo clube.

O volante voltará a ser companheiro de equipe de Yago Pikachu, que também deixou o Fortaleza para vestir a camisa do Leão Azul.

Ficha técnica

Zé Welison - meio-campo -  30 anos
Nome completo: José Welison da Silva 
Data de nascimento: 11/03/1995
Naturalidade: São Pedro-RN
Altura: 1,77m
Peso: 82kg
Clubes: Vitória, Atlético Mineiro, Botafogo, Sport e Fortaleza

