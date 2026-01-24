Osorio vai definir time do Remo da estreia na Série A com base nos dois primeiros jogos

O técnico Juan Carlos Osorio afirmou, após a vitória do Remo sobre o Bragantino, que o time que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro será definido a partir do que observou nos dois primeiros jogos da temporada. Segundo o treinador, as atuações contra o Águia de Marabá, pela Supercopa Grão-Pará, e diante do Bragantino, na estreia do Parazão, ambas vitórias de virada por 2 a 1, servem como base para a escolha do elenco que iniciará a competição nacional.

Apesar das duas viradas consecutivas, Osorio evitou tratar o cenário como algo positivo. Para ele, o fato de o Remo sair atrás do placar revela falhas que precisam ser corrigidas antes da estreia no Brasileirão, marcada para quarta-feira (28), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.

“Não, não acredito que seja positivo. Nós chegamos mais nos dois jogos, demos uma oportunidade aos adversários e eles fizeram. Eu assumo a responsabilidade nesse primeiro gol de hoje, porque os laterais nós marcamos à parte e não trabalhamos isso ali. Nos desentendemos e demos a oportunidade”, explicou.

O treinador também apontou como ponto de maior preocupação os minutos finais da partida, quando o Remo vencia por 2 a 1 e seguiu se expondo defensivamente.

“Preocupantes foram os últimos cinco minutos. Estávamos ganhando, jogando para cima, mas demos chances ao adversário. Temos que ficar com a bola, ter tranquilidade. Se o rival vem em cima, aí sim podemos atacar o espaço, e não acelerar a jogada buscando o terceiro gol”, avaliou.

As mudanças feitas no segundo tempo, especialmente as entradas de Yago Pikachu e Zé Ricardo, foram decisivas para a virada. Osorio reconheceu o impacto das substituições e afirmou que, dentro do elenco, alguns jogadores tendem a ganhar mais espaço por transmitirem maior segurança.

“Estou de acordo. A ideia de jogo treinamos com todos, mas obviamente há atletas que fazem melhor que outros. Prefiro não chamar de titulares ou reservas, mas vai haver jogadores que jogarão mais, porque são mais confiáveis, mais importantes”, disse.

Questionado sobre a definição do time titular para a Série A, o treinador foi direto. “Comparamos o que fizemos nos dois jogos e, a partir daí, vamos decidir o onze inicial”.