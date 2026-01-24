Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada

O técnico Juan Carlos Osorio 'entregou' a contratação do volante Zé Welison pelo Remo, após a vitória sobre o Bragantino, neste sábado (24). Ao falar sobre o planejamento do elenco para a temporada após o jogo, o treinador citou nominalmente os jogador, que estava no Fortaleza, como uma das peças que chegam para reforçar o grupo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Há que ter em conta que acabam de chegar três muito bons jogadores: Leonel Picco, Zé Welison e (Vitor) Bueno. Então há que trabalhar com eles também. Acredito que vão somar muito ao grupo”, afirmou Osorio. O argentino, que joga como volante e meia, já havia sido confirmado pelo presidente Tonhão, como a contratação mais cara do clube, assim como Vitor Bueno, que estava no futebol japônes.

VEJA MAIS

Além dos jogadores citados pelo treinador azulino durante a coletiva, antes do jogo, o executivo de futebo do clube, Marcos Braz, também confirmou a contratação de um "camisa 10 uruguaio", de nomes ainda não revelado, o que deverá encorpar ainda mais o elenco que irá disputar quatro competições na temporada.

Zé Welison e Leonel Picco em exames no Leão hoje (Remo)

Zé Welison já se despediu do Fortaleza, foi aprovado nos exames médicos e apareceu nas redes sociais vestindo uma camisa de treino do Remo neste sábado, indicando que o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias. O volante chega para reforçar o setor mais disputado do elenco azulino, com nomes como Cantillo, Panagiotis, Patrick, Zé Ricardo e o próprio Picco.

O jogador estava no Fortaleza desde 2022, inicialmente por empréstimo junto ao Atlético-MG, e depois em definitivo. Pelo clube cearense, disputou 171 partidas, marcou nove gols e deu seis assistências, além de conquistar o Campeonato Cearense de 2023 e as Copas do Nordeste de 2022 e 2024.

Para Osorio, a chegada de reforços aumenta a competitividade interna e eleva o nível do time para os desafios da temporada, especialmente com o retorno do Remo à elite do futebol brasileiro.

“A competição saudável entre os atletas vai ser maior e melhor para o Remo e para a nossa ideia de jogo”, completou o treinador.

Com o elenco ainda em observação, Osorio segue avaliando as opções disponíveis antes da estreia na Série A. O Remo entra em campo na próxima quarta-feira (28), contra o Vitória, fora de casa, e depois encara o Mirassol, no Mangueirão, na segunda rodada do Brasileirão.