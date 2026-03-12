Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira

Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão

O Liberal

No seu primeiro jogo no comando do Remo, Léo Condé promoveu a estreia do zagueiro camarônes Tchamba e o retorno do lateral-esquerdo Sávio. Confira as escalações para o jogo contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão:

Fluminense:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DIA DE LEÃO

Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira

Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão

12.03.26 18h17

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

futebol

Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores

12.03.26 11h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores

12.03.26 11h47

futebol

Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém

Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão

12.03.26 9h29

FUTEBOL

No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A

Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente

12.03.26 8h00

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda