Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão O Liberal 12.03.26 18h17 No seu primeiro jogo no comando do Remo, Léo Condé promoveu a estreia do zagueiro camarônes Tchamba e o retorno do lateral-esquerdo Sávio. Confira as escalações para o jogo contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Fluminense: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)