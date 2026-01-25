Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é

O Remo oficializou na tarde deste domingo (25), a saída do executivo de futebol Marcos Braz. Em nota no site oficial, o clube azulino informou que, em comum acordo, decidiu pelo encerramento do vínculo com o profissional, que foi muito importante no acesso do Remo à Série A e na montagem do atual elenco. No mesmo comunicado, o clube azulino informa que Cadu Furtado, ex-Flamengo e que já trabalha no Remo, será o executivo de futebol de forma interina.

Confira a nota oficial do Remo na íntegra

“O Clube do Remo comunica oficialmente o fim do ciclo de Marcos Braz na função de executivo de futebol. Após uma reunião neste final de semana e de comum acordo, ficou decidido pelo encerramento de um período vitorioso e de metas alcançadas.

A diretoria agradece pelos serviços prestados e reconhece a dedicação de Marcos Braz, que foi peça importante no planejamento que resultou no acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Marcos Braz continuará ajudando o Remo em demandas nacionais.

Além de um legado, ele deixa amizades construídas ao longo deste período.Com indicação de Marcos Braz e aceitação da diretoria para a continuidade do trabalho, Cadu Furtado é quem vai desempenhar interinamente a função de executivo do futebol azulino. O Clube deseja boa sorte a todos neste momento de mudanças importantes”, publicou o Remo.

Quem é Cadu Furtado?

Cadu Furtado é analista de desempenho e foi contratado pelo Remo em junho de 2025. Ele é analista de desempenho, paraense e já passou pelo Paysandu entre 2015 e 2019. Ele fi analista do Flamengo entre 2019 e 2022, além de ter passagem pelo Cruzeiro-MG.

Cadu Furtado assume a função de executivo de futebol do Leão Azul (Reprodução / RemoTV)

O novo executivo azulino é graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e possui Licença A de treinador pela CBF Academy. Ele vai desempenhar uma função nova na carreira logo em uma Série A.