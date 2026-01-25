Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina Fábio Will 25.01.26 17h54 Braz deixa o Remo às vésperas da estreia azulina na Série A (Wagner Santana / O Liberal) O Remo oficializou na tarde deste domingo (25), a saída do executivo de futebol Marcos Braz. Em nota no site oficial, o clube azulino informou que, em comum acordo, decidiu pelo encerramento do vínculo com o profissional, que foi muito importante no acesso do Remo à Série A e na montagem do atual elenco. No mesmo comunicado, o clube azulino informa que Cadu Furtado, ex-Flamengo e que já trabalha no Remo, será o executivo de futebol de forma interina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Confira a nota oficial do Remo na íntegra “O Clube do Remo comunica oficialmente o fim do ciclo de Marcos Braz na função de executivo de futebol. Após uma reunião neste final de semana e de comum acordo, ficou decidido pelo encerramento de um período vitorioso e de metas alcançadas. A diretoria agradece pelos serviços prestados e reconhece a dedicação de Marcos Braz, que foi peça importante no planejamento que resultou no acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Marcos Braz continuará ajudando o Remo em demandas nacionais. Além de um legado, ele deixa amizades construídas ao longo deste período.Com indicação de Marcos Braz e aceitação da diretoria para a continuidade do trabalho, Cadu Furtado é quem vai desempenhar interinamente a função de executivo do futebol azulino. O Clube deseja boa sorte a todos neste momento de mudanças importantes”, publicou o Remo. VEJA MAIS Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias Quem é Cadu Furtado? Cadu Furtado é analista de desempenho e foi contratado pelo Remo em junho de 2025. Ele é analista de desempenho, paraense e já passou pelo Paysandu entre 2015 e 2019. Ele fi analista do Flamengo entre 2019 e 2022, além de ter passagem pelo Cruzeiro-MG. Cadu Furtado assume a função de executivo de futebol do Leão Azul (Reprodução / RemoTV) O novo executivo azulino é graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e possui Licença A de treinador pela CBF Academy. Ele vai desempenhar uma função nova na carreira logo em uma Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo séria a marcos braz cadu furtado jornal amazônia futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 Será? Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho 25.01.26 16h17 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Será? Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho 25.01.26 16h17 É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00