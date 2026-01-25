Capa Jornal Amazônia
Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista

Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul

Fábio Will
Braz deixou o Leão Azul (Reprodução / RemoTV)

O Remo está sem executivo de futebol. Marcos Braz, ex-Flamengo, e que estava no clube azulino desde o ano passado, não faz mais parte do Leão Azul, de acordo com Abner Luiz, jornalista do Grupo Liberal.

De acordo com o jornalista, Marcos Braz não estava satisfeito com algumas situações internas do clube e, após uma reunião na tarde deste domingo (25), com o presidente do Remo, decidiu deixar o clube paraense.

