Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul Fábio Will 25.01.26 17h15 Braz deixou o Leão Azul (Reprodução / RemoTV) O Remo está sem executivo de futebol. Marcos Braz, ex-Flamengo, e que estava no clube azulino desde o ano passado, não faz mais parte do Leão Azul, de acordo com Abner Luiz, jornalista do Grupo Liberal. De acordo com o jornalista, Marcos Braz não estava satisfeito com algumas situações internas do clube e, após uma reunião na tarde deste domingo (25), com o presidente do Remo, decidiu deixar o clube paraense.