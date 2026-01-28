Após passar por reforma, Modelão é reinaugurado em Castanhal Estádio será palco da partida entre Castanhal e Santa Rosa no próximo sábado (31), válida pela segunda rodada do Parazão O Liberal 28.01.26 12h51 Estádio estava fechado desde o final de 2022 (Reprodução / Instagram / @castanaleuamoeucuido) O estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, será reinaugurado nesta quarta-feira (28), a partir das 17h. O local, que é a casa do Castanhal, estava fechado para obras desde o final de 2022. Após a reforma, o estádio conta com espaços mais modernos e, no próximo sábado (31), será palco da partida entre o Japiim e o Santa Rosa, válida pela segunda rodada do Parazão. A reforma do estádio contou com a construção de arquibancadas e a ampliação da capacidade de público, que antes das obras era de cinco mil pessoas. Além disso, camarotes e salas para a imprensa foram incluídos no projeto, bem como banheiros, áreas administrativas, novos vestiários e lanchonetes. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a revitalização do espaço, que, além de melhorias no acesso e no conforto para torcedores e profissionais, também conta com um gramado novo, que era uma das principais questões do local. VEJA MAIS Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão Iniciativa atende às exigências da Lei Geral do Esporte e visa dar mais segurança aos torcedores FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela O Modelão foi fechado para a reforma no final de 2022. Inicialmente, a obra tinha previsão de 12 meses, mas foi adiada para o início de 2026, seguindo o segundo cronograma da Prefeitura de Castanhal, responsável pela reforma. modelão reforma Reprodução / Instagram /@castanhaleuamoeucuido Reprodução / Instagram /@castanhaleuamoeucuido Reprodução / Instagram /@castanhaleuamoeucuido Reprodução / Instagram /@castanhaleuamoeucuido Reprodução / Instagram /@castanhaleuamoeucuido Antes da revitalização, o local chegou a ser interditado por conta das condições do gramado. O Modelão é o principal estádio da região de Castanhal, sendo palco de vários jogos do futebol paraense. No próximo sábado (31), Castanhal e Santa Rosa fazem o duelo da segunda rodada do Campeonato Paraense no local, conforme a tabela do Parazão atualizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A partida ocorre às 19h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Adrenalina Cerapió chega a Canindé Primeira etapa do rally de regularidade saiu do litoral com destino ao sertão cearense. Foram 280 km de percurso que exigiram muita atenção e perícia dos participantes. 28.01.26 12h42 futebol Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão Iniciativa atende às exigências da Lei Geral do Esporte e visa dar mais segurança aos torcedores 28.01.26 12h16 Futebol Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. 28.01.26 12h15 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03