O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após passar por reforma, Modelão é reinaugurado em Castanhal

Estádio será palco da partida entre Castanhal e Santa Rosa no próximo sábado (31), válida pela segunda rodada do Parazão

O Liberal
fonte

Estádio estava fechado desde o final de 2022 (Reprodução / Instagram / @castanaleuamoeucuido)

O estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, será reinaugurado nesta quarta-feira (28), a partir das 17h. O local, que é a casa do Castanhal, estava fechado para obras desde o final de 2022. Após a reforma, o estádio conta com espaços mais modernos e, no próximo sábado (31), será palco da partida entre o Japiim e o Santa Rosa, válida pela segunda rodada do Parazão.

A reforma do estádio contou com a construção de arquibancadas e a ampliação da capacidade de público, que antes das obras era de cinco mil pessoas. Além disso, camarotes e salas para a imprensa foram incluídos no projeto, bem como banheiros, áreas administrativas, novos vestiários e lanchonetes.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a revitalização do espaço, que, além de melhorias no acesso e no conforto para torcedores e profissionais, também conta com um gramado novo, que era uma das principais questões do local.

O Modelão foi fechado para a reforma no final de 2022. Inicialmente, a obra tinha previsão de 12 meses, mas foi adiada para o início de 2026, seguindo o segundo cronograma da Prefeitura de Castanhal, responsável pela reforma.

modelão reforma

Antes da revitalização, o local chegou a ser interditado por conta das condições do gramado. O Modelão é o principal estádio da região de Castanhal, sendo palco de vários jogos do futebol paraense.

No próximo sábado (31), Castanhal e Santa Rosa fazem o duelo da segunda rodada do Campeonato Paraense no local, conforme a tabela do Parazão atualizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A partida ocorre às 19h.

