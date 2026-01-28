Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026

O Amazônia largou com vitória no Campeonato Paraense de 2026. Na tarde desta quarta-feira (28), a equipe venceu a Tuna Luso por 1 a 0, no Estádio Dedé Cão, em Belterra, pela primeira rodada da competição.

Diante de um bom público, o jogo foi equilibrado. O Amazônia tentou se impor desde o início, enquanto a Tuna adotou uma postura mais fechada, especialmente no segundo tempo. Com mais posse de bola, o time da casa buscou espaços até chegar ao gol.

Aos 26 minutos da etapa final, Perema cobrou falta com força e precisão para marcar o único gol da partida.

Após o jogo, o técnico Walter Lima destacou o desempenho da equipe, mesmo com limitações na preparação. “Não foi uma pré-temporada como eu gostaria, mas dentro do que planejamos o time conseguiu executar bem, principalmente na posse de bola e na compactação”, afirmou.

Autor do gol, o zagueiro Perema comemorou o momento especial no retorno aos gramados após longo período afastado por lesão. “Fiquei um ano e quatro meses parado por causa de uma hérnia de disco. Estou muito feliz por voltar, por ajudar com o gol e por essa vitória”, disse o jogador, que também agradeceu o apoio recebido em Belterra.

Na próxima rodada, o Amazônia enfrenta o São Raimundo, no domingo (1º), novamente no Estádio Dedé Cão. Já a Tuna Luso encara o Águia de Marabá, também no domingo, às 10h, em Augusto Corrêa.