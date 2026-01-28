Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra O Liberal 28.01.26 21h49 O Amazônia Independente largou na frente e consagrou a vitória sobre a Tuna Luso. (Felipe Siqueira/Amazônia IFC) O Amazônia largou com vitória no Campeonato Paraense de 2026. Na tarde desta quarta-feira (28), a equipe venceu a Tuna Luso por 1 a 0, no Estádio Dedé Cão, em Belterra, pela primeira rodada da competição. Diante de um bom público, o jogo foi equilibrado. O Amazônia tentou se impor desde o início, enquanto a Tuna adotou uma postura mais fechada, especialmente no segundo tempo. Com mais posse de bola, o time da casa buscou espaços até chegar ao gol. Aos 26 minutos da etapa final, Perema cobrou falta com força e precisão para marcar o único gol da partida. Após o jogo, o técnico Walter Lima destacou o desempenho da equipe, mesmo com limitações na preparação. “Não foi uma pré-temporada como eu gostaria, mas dentro do que planejamos o time conseguiu executar bem, principalmente na posse de bola e na compactação”, afirmou. VEJA MAIS Após passar por reforma, Modelão é reinaugurado em Castanhal Estádio será palco da partida entre Castanhal e Santa Rosa no próximo sábado (31), válida pela segunda rodada do Parazão Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela Autor do gol, o zagueiro Perema comemorou o momento especial no retorno aos gramados após longo período afastado por lesão. “Fiquei um ano e quatro meses parado por causa de uma hérnia de disco. Estou muito feliz por voltar, por ajudar com o gol e por essa vitória”, disse o jogador, que também agradeceu o apoio recebido em Belterra. Na próxima rodada, o Amazônia enfrenta o São Raimundo, no domingo (1º), novamente no Estádio Dedé Cão. Já a Tuna Luso encara o Águia de Marabá, também no domingo, às 10h, em Augusto Corrêa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra 28.01.26 21h49 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.01.26 19h00 Campeonato Brasileiro Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Chapecoense e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.01.26 19h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07