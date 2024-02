Para entrar no clima do Re-Pa, Paysandu confirma treino aberto na Curuzu neste sábado (3)

O Paysandu completou 110 anos de fundação nesta sexta-feira (2). Em comemoração pelo aniversário e também para entrar no clima do clássico contra o Remo, marcado para o próximo domingo (4), a diretoria do Papão anunciou que neste sábado (3) o Estádio da Curuzu receberá um treino aberto aos torcedores, a partir das 9h.

O anúncio foi realizado nas redes sociais do clube e o torcedor poderá ter acesso ao estádio do Papão doando 1 KG de alimento não perecível. Além dom treino, o clube alviceleste informou que terá diversas atrações aos torcedores que forem ao Estádio da Curuzu.

O Paysandu é o líder do Campeonato Paraense com 9 pontos em três jogos disputados. Já o Remo, maior rival bicolor, está na segunda posição com 6 pontos, porém o clube azulino tem um jogo a menos na competição. Essa será o confronto 771 entre os maiores clubes da Região Norte, o primeiro da temporada 2024 e que também pode ser o último do ano.

Paysandu x Remo duelam às 17h do próximo domingo (4), no Mangueirão, em Belém, em partida válida pela 5ª rodada do Parazão. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance com fotos e vídeos exclusivos no OLiberal.com.