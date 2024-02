Paysandu: Atacante e meia importantes no acesso para a Série B podem estrear no clássico Re-Pa

O Paysandu terá o clássico contra o Remo no próximo domingo (4), às 17h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. O técnico bicolor, Hélio dos Anjos, poderá ter estreias no time de peças importantes no acesso do Papão à Série B do Brasileiro.

O experiente meio-campista Robinho, de 36 anos, foi o “maestro” da equipe alvicleste na conquista do acesso para a Segunda Divisão nacional no ano passado. O jogador estava no Departamento Médico e ficou de fora das três primeiras rodadas do Parazão com um estiramento na panturrilha. O atleta foi poupado do último jogo e treina normalmente com o restante do elenco e deve ser uma das opções do técnico Hélio dos anjos para o clássico contra o Remo.

Além de Robinho, o Paysandu poderá ter o retorno de outro jogador importante no acesso à Série B. O atacante Vinícius Leite, de 30 anos, ficou de fora também do início do Parazão. O jogador estava com uma lesão no joelho, se recuperou, treina com elenco e está apto para a partida.

Esse será o primeiro clássico Re-Pa da temporada e pode ser o único. O Paysandu é o líder do Campeonato Paraense com 9 pontos em três partidas. Já o Remo é o vice-líder com 6 pontos em dois jogos disputados, porém, o rival bicolor possui um jogo a menos.

Paysandu x Remo duelam no Mangueirão no próximo domingo (4), às 17h. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance de OLiberal.com.