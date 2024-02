Re-Pa: as prioridades de Hélio dos Anjos e Catalá

Como qualquer time em construção, especialmente para um jogo de maior importância, Paysandu e Remo estão planejados por Hélio dos Anjos e Ricardo Catalá para prioridade ao serviço defensivo. “Segurança” é a palavra! Por isso, muita atenção e liberdade para os jogadores alertarem uns aos outros e se cobrarem, principalmente nos lances de bola parada.

O Papão repete meio time de 2023 e tem o perfil da imposição física, que é sempre apropriado para Re-Pa, além da fase profícua do artilheiro Nícolas. O Leão Azul tem buscado consistência defensiva e aprimoramento das ações de ataque, com Camilo, Echaporã, Ytalo e Marco Antônio. Os talentos individuais e as jogadas de bola parada (faltas e escanteios) são as principais armas de ambos os times para o duelo. Afinal, Hélio e Catalá sabem muito bem que não é hora para ousadia, a não ser em eventual desvantagem no placar.

Dois privilegiados em campo

Val Soares, natural de Tailândia, no Paysandu, e Marco Antônio, de Marituba, no Remo. Esses dois paraenses vão ter o Re-Pa dos sonhos. Eles fizeram carreira longe da terrinha e voltaram com motivos extras. Val Soares porque chegou a integrar a base do Papão, mas logo saiu para aventuras bem-sucedidas. Marco Antônio porque sempre foi torcedor azulino. Essas histórias fazem deles figuras privilegiadas em campo, ambos com potencial de sobra para protagonismo no clássico.

BAIXINHAS

* Arbitragem local e VAR numa versão básica para o Re-Pa. Hoje à tarde o sorteio dos nomes. O esgotamento dos ingressos com três dias de antecedência expressa bem a importância do clássico, mesmo não decidindo nada.

* Robinho e Vinícius Leite aptos para jogo no Papão, como também já é o caso do lateral-esquerdo Geferson. Esses atletas se lesionaram ainda na pré-temporada, em Barcarena.

* Thalys x Vidal, disputa aberta pela lateral-direita do Leão. Thalys começou titular por ter chegado duas semanas antes de Vidal, que começa a ter as primeiras oportunidades. O garoto Kadu, da base, corre por fora nessa disputa.

* Amanhã, o 110° aniversário do Paysandu. Sérgio Costa comunica que um grupo de torcedores, inclusive ele, vai comemorar com show do Georocks, no Dom Gastro Bar. Contato para adesão: 97400-2028.

* Para quem tem o Ypiranga/RS como quase certo na segunda fase da Copa do Brasil, onde poderia ser adversário do Remo, vale lembrar que o River/PI está com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas do campeonato piauiense. River mostrando que pode derrotar o time gaúcho.

* O Remo, por sua vez, será favorito em Rondônia. O Porto Velho só vai estrear no rondoniense dia 17, contra o Barcelona de Vilhena, quatro dias antes de receber o Leão. O Ji Paraná, adversário do Paysandu, tem o seu primeiro jogo oficial marcado para o dia 18, contra o Gênus, também pelo campeonato rondoniense.

* Castanhal tomou a providência elementar de transferir o jogo de domingo, contra a Tuna, de 10 horas para 15h30. O Japiim, lanterna deste Parazão, ainda não tem resistência para enfrentar times mais jovens pela manhã. Principalmente com Carlos Alberto, Gedoz e Vitor Júnior juntos no meio de campo.