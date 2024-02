Atacante Nicolas pode atingir marca histórica pelo Paysandu no Re-Pa 771; entenda

O Clássico Re-Pa 771 do próximo domingo (4) vai se aproximando e o atacante Nicolas, do Paysandu, pode atingir uma marca expressiva jogando contra o Remo, maior rival, no Mangueirão.

O camisa 11 é o artilheiro do Re-Pa no século com 8 gols marcados em 15 jogos, e no clássico do domingo ele pode ultrapassar nomes históricos na artilharia do confronto.

Desde 1971, quando ficou estabelecido o calendário com o Campeonato Brasileiro, apenas três jogadores marcaram mais gols que Nicolas no Re-Pa em jogos oficiais: Dadinho e Alcino, com 10 gols marcados, e Edil com 11 gols na conta e maior artilheiro do clássico no recorte. No momento, o atacante está empatado com Mesquita, Chico Spina e Alcino com 8 gols marcados.

Quando se trata de gols em Re-Pa apenas por um lado da Almirante, Nicolas pode atingir uma marca importante nesse recorte, desde 1971. Com 8 gols, ele está empatado na artilharia do Paysandu no clássico com Chico Spina, atacante histórico dos anos 1980. Então, caso o camisa 11 marque um gol no Re-Pa 771 do próximo domingo (4), Nicolas será o artilheiro do Paysandu em clássicos desde 1971, com 9 gols marcados.

Confira a lista da artilharia do Re-Pa desde 1971:

11 gols - Edil (6 pelo Remo e 5 pelo Paysandu)

10 gols - Alcino (Remo) e Dadinho (8 pelo Remo e 2 pelo Paysandu)

8 gols - Ageu Sabiá (Remo), Chico Spina (Paysandu), Mesquita (6 pelo Remo e 2 pelo Paysandu) e Nicolas (Paysandu)

Artilheiros do Paysandu no Re-Pa desde 1971:

8 gols - Chico Spina e Nicolas

5 gols - Edil e Dadá Maravilha

4 gols - Jobson, Luís Carlos Trindade, Moreira e Patrulheiro