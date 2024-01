Paysandu confirma fim de ingressos de arquibancada para o Re-Pa; restam cadeiras e lounge

Os ingressos de arquibancada para o Lado B do Mangueirão, para a torcida do Paysandu, estão esgotados para o clássico Re-Pa do próximo domingo (4), pelo Parazão 2024. Com isso, restam ainda para venda o setor de cadeira do Lado B, a R$ 120, e o Lounge Bicolor, que custa R$ 300. A partida entre Paysandu e Remo começa às 17h, no Olímpico do Bengui, e terá acompanhamento lance a lance por oliberal.com.

O próprio Paysandu confirmou o esgotamento dos ingressos no início da tarde desta quarta-feira (4). A expectativa é de que quase 50 mil pessoas estejam presentes no clássico.

O Lounge Bicolor inclui open bar de cerveja, refrigerante, suco e água; além de comida à vontade. A programação inclui música ao vivo (pré-jogo), banheiros privativos e visão panorâmica do gramado.

No dia do jogo, os portões de entrada do Mangueirão serão abertos às 15h, duas horas antes do início da partida.