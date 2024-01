Ingresso do Re-Pa: veja valores e onde comprar bilhetes do clássico paraense entre Paysandu x Remo

Faltam poucos dias para a edição 771 do clássico Re-Pa. No domingo (4), os dois clubes com a maior torcida do Pará se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A promessa é de casa cheia no estádio Mangueirão.

Por conta disso, torcedores de Papão e Leão correm contra o tempo para conseguirem entradas para a partida. Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma espécie de guia com tudo que azulinos e bicolores precisam saber sobre a venda de ingressos para o jogo.

Remo

As vendas de ingressos para a torcida do Remo começaram na quinta-feira (25). Os bilhetes para o clássico estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Quem quiser comodidade, poderá adquirir os bilhetes de forma online, através do site.

O ingresso para o setor de arquibancada está custando R$60, já os bilhetes do setor de cadeira estão R$120. O Remo também disponibilizou ingressos para camarotes no preço de R$150 (individual).

Por mais que o mando de campo seja do Paysandu, o Remo informou que os sócios-torcedores adimplentes terão acesso ao clássico por meio do portão A1 do Mangueirão.

Paysandu

Já as vendas do Paysandu começaram um pouco antes, na segunda-feira (22). Os bilhetes podem ser encontrados em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além das bilheterias do Estádio da Curuzu. O torcedor do Papão que queira mais comodidade para adquirir seu ingresso, pode comprar de forma online, através do site.

Os ingressos estão custando R$ 60 o setor de arquibancada, já o setor de cadeiras custa R$ 120. A diretoria do Papão também disponibilizou bilhetes para o setor de lounge, no valor de R$ 300 (individual).

Os sócios-torcedores bicolores poderão ter acesso ao estádio através do portão B1. No entanto, o clube alerta para que as modalidades de sócio que necessitam de check-in realizem a confirmação de comparecimento quanto antes.

O jogo

Este será o primeiro Re-Pa do ano e pode ser o último, caso as equipes não avancem nos torneios que disputam nesta temporada. O duelo, marcado para começar às 17h no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.