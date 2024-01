Paysandu x Remo: invicto, aproveitamento de Hélio dos Anjos em Re-Pa é superior ao ‘Tabu 33’

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, nunca perdeu um Re-Pa na vida. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador mineiro, de 65 anos, tem um aproveitamento de mais de 80% no clássico Rei da Amazônia. Vale destacar, também, que o técnico já treinou tanto Papão quanto Leão.

Segundo o levantamento feito pelo O Liberal, Hélio dos Anjos disputou o clássico Re-Pa em 11 oportunidades: duas pelo Remo e nove pelo Paysandu. Nesse período, o treinador acumulou nove vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 81%.

A sequência de Hélio dos Anjos pode ainda ser pequena, mas já tem números superiores a outra invencibilidade conhecida no estado: o tabu do 33. Entre 1993 e 1996 o Remo ficou 33 jogos sem perder para o Paysandu. No entanto, neste período, o Leão teve sobre o maior rival um aproveitamento de 73%, representados em 20 vitórias e 13 empates.

Hélio dos Anjos em Re-Pa

Comandando o Remo

Remo 1 x 0 Paysandu - Campeonato Paraense 1995

Comandando o Paysandu

Remo 0 x 1 Paysandu – Série C do Brasileiro 2019

Paysandu 1 x 1 Remo – Série C do Brasileiro 2019

Remo 0 x 0 Paysandu – Copa Verde 2019

Paysandu 3 x 1 Remo – Copa Verde 2019

Remo 1 x 2 Paysandu – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 1 x 1 Remo – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 2 x 1 Remo – Campeonato Paraense 2020

Remo 0 x 1 Paysandu – Campeonato Paraense 2020

Paysandu 1 x 0 Remo - Série C do Brasileiro 2023

Títulos

Além de bons números nos clássicos, Hélio dos Anjos também tem um bom aproveitamento nos Campeonatos Paraenses disputados por Remo e Paysandu. Desde a primeira passagem no Pará, em 1995, o treinador participou de quatro edições do Parazão. Desses torneios, o mineiro saiu campeão em dois (1995, com o Remo, e 2020, com o Paysandu).

No momento, Hélio parece se encaminhar, novamente, para um período vitorioso no Papão. Nesta edição do Parazão, o Paysandu é líder do torneio, com nove pontos conquistados em três partidas. Caso vença o clássico, o Bicola avançará ainda mais na liderança e vai encaminhar a vaga à próxima fase da competição.

Re-Pa

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (4), às 17h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.